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Абхазия Информ

АТОР: В АБХАЗИИ ПОЧТИ ЗАКОНЧИЛИСЬ МЕСТА В ОТЕЛЯХ С СИСТЕМОЙ «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

Новости Понедельник, 13 мая 2024 12:51
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АТОР: В АБХАЗИИ ПОЧТИ ЗАКОНЧИЛИСЬ МЕСТА В ОТЕЛЯХ С СИСТЕМОЙ «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

Сухум. 13 мая 2024. Абхазия-Информ. Российские туристы все чаще выбирают отели с системой «все включено» на самых необычных направлениях, где подобных предложений еще немного. В результате на определенные даты мест в абхазских отелях становится просто нет. Туроператоры сообщили порталу ATOR, в каких отелях Абхазии заканчиваются номера.

Речь идет об отелях, предоставляющих питание по системе «полный пансион» и «все включено». Многие участники рынка отметили значительный рост спроса на эти отели – в среднем в два раза, причем некоторые утверждают, что такие предложения в три раза популярнее, чем проживание только с завтраком.

Однако таких отелей в Абхазии всего около 10 с системой «все включено» и около 40-45 с «полным пансионом». Большинство из них предлагают шведский стол, но с изменениями по сравнению с all inclusive, также за дополнительную плату можно получить алкогольные напитки.

Как отмечают в компании FUN&SUN, среди отелей с системой «полный пансион» лидирует по количеству бронирований ОПК «Пицунда». Кроме того, популярны такие отели как Aquamarine Family Club Hotel, Amra Park Hotel & Spa, Amza Park Hotel, парк-отель «Кавказ», бюджетный «Интер Сухум» и другие.

Прогнозируется дефицит мест в этих отелях. Наибольшая напряженность ожидается в июле-августе, когда загрузка популярных мест достигнет 70-80%. Уже есть отели, где на определенные даты все номера распроданы. Например, с 20 июня отмечается дефицит мест в ОПК «Пицунда», пансионате «Айтар», санатории им. Мюссера и других объектах.

В компании «Интурист» сообщают, что подтвердить бронь в Aquamarine Family Club Hotel, Amra Park Hotel & Spa и Amza Park Hotel становится все сложнее.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Понедельник, 13 мая 2024 12:56

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