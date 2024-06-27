В СУХУМЕ БУДЕТ ПАРК АБХАЗСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ ИМ. Д. И. ГУЛИА

Сухум. 27 июня 2024. Абхазия-Информ. В Сухуме будет «Парк абхазских писателей им. Дмитрия Иосифовича Гулиа». Такое решение принято на заседании Сухумского городского Собрания на основании обращения Союза писателей и главы администрации Сухума в рамках мероприятий по празднованию 150-летия со дня рождения основоположника абхазской литературы Дмитрия Гулиа.

Об идее и необходимости создания парка, о насаждениях в парке рассказали участники заседания – председатель Союза писателей Абхазии Вахтанг Абхазоу и директор Национальной библиотеки Борис Чолария.

«От имени писательского сообщества к 150-летию Дмитрия Гулиа было решено провести ряд мероприятий. Вопрос парка в том числе. Это важно, считаем, что в столице должен быть такой парк. Все наши мероприятия проводятся в Национальной библиотеке, где всё для этого предусмотрено, а парк, расположенный рядом с ней, позволит расширить нашу деятельность, и облагородит территорию. Надеюсь на архитекторов и озеленителей, на то, что всё будет сделано грамотно, содержательно и красиво, – подчеркнул в своем выступлении Вахтанг Абхазоу.

Борис Чолария поблагодарил всех за поддержку и предложил создать ещё зону уличной библиотеки. Пользуясь присутствием мэра Беслана Эшба, Чолария рассказал о работе библиотеки, о планах, в частности, об организации книговыдачи в уличной библиотеке, т.е. о буккроссинге, и попросил о финансовой поддержке, о необходимости доплат к зарплатам сотрудников библиотеки.

Завершая обсуждение, председатель Собрания Дмитрий Осия отметил, что этот микрорайон нуждается в парке, поблагодарил за созданный архитектором Аминой Ахуба проект и выразил надежду, что парк будет комфортным для всех горожан, в особенности для посетителей библиотеки, любителей книг.

Об этом сообщает пресс-служба Сухумского городского Собрания.