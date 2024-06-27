ПОДПИСАН МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Сухум. 27 июня 2024. Абхазия-Информ. Меморандум о сотрудничестве между Конституционным судом Республики Абхазия и Конституционным судом Российской Федерации был подписан 26 июня в Санкт-Петербурге. Подписи под документом поставили председатели Конституционных судов Абхазии и России Диана Пилия и Валерий Зорькин.

Целью меморандума является создание основы для взаимодействия и сотрудничества в правовой сфере, обмена опытом конституционно-судебной деятельности, изучения действующего конституционного права обоих государств и практики его применения при разрешении споров в конституционно-правовой сфере для совершенствования конституционного правосудия и обеспечения общепризнанных демократических принципов, гарантий защиты прав и свобод человека и гражданина.

Стороны в соответствии с меморандумом и национальным законодательством своих государств будут осуществлять сотрудничество в правовой сфере путём обмена опытом, нормативно-правовой информацией и судебными актами, касающимися деятельности органов конституционного контроля.

«Меморандум создает основу для долгосрочного и плодотворного сотрудничества между Конституционными судами Абхазии и России. Мы ожидаем, что подписанный меморандум станет отправной точкой для развития взаимодействия между органами конституционного контроля наших стран», – сказала председатель Конституционного суда Абхазии Диана Пилия.