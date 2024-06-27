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Абхазия Информ

ПОДПИСАН МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Новости Четверг, 27 июня 2024 20:31
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ПОДПИСАН МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Сухум. 27 июня 2024. Абхазия-Информ. Меморандум о сотрудничестве между Конституционным судом Республики Абхазия и Конституционным судом Российской Федерации был подписан 26 июня в Санкт-Петербурге. Подписи под документом поставили председатели Конституционных судов Абхазии и России Диана Пилия и Валерий Зорькин.

Целью меморандума является создание основы для взаимодействия и сотрудничества в правовой сфере, обмена опытом конституционно-судебной деятельности, изучения действующего конституционного права обоих государств и практики его применения при разрешении споров в конституционно-правовой сфере для совершенствования конституционного правосудия и обеспечения общепризнанных демократических принципов, гарантий защиты прав и свобод человека и гражданина.

Стороны в соответствии с меморандумом и национальным законодательством своих государств будут осуществлять сотрудничество в правовой сфере путём обмена опытом, нормативно-правовой информацией и судебными актами, касающимися деятельности органов конституционного контроля.

«Меморандум создает основу для долгосрочного и плодотворного сотрудничества между Конституционными судами Абхазии и России. Мы ожидаем, что подписанный меморандум станет отправной точкой для развития взаимодействия между органами конституционного контроля наших стран», – сказала председатель Конституционного суда Абхазии Диана Пилия.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Четверг, 27 июня 2024 20:32

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