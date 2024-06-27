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Абхазия Информ

В СЕЛЕ ГУАДА ВЕДУТСЯ РАБОТЫ ПО УКЛАДКЕ АСФАЛЬТА

Новости Четверг, 27 июня 2024 20:28
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В СЕЛЕ ГУАДА ВЕДУТСЯ РАБОТЫ ПО УКЛАДКЕ АСФАЛЬТА

Сухум. 27 июня 2024. Абхазия-Информ. В селе Гуада Очамчырского района начали работы по укладке асфальта. После обильных ливней дорожное полотно пришло в негодность.

Как отметила глава Администрации села Циала Ашуба, жители села стабильно ощущают поддержку руководства.

«Подобные работы здесь проводятся регулярно. Поддержка от государства есть всегда, за что я очень благодарна. Выходцы из Гуады всегда оказывают нам помощь – это и Лаша Ашуба, и наш депутат Вахтанги Голандзия и выходец из села Астамур Герхелия. Каждый из них вносит свою лепту в развитие деревни», – сказала Ашуба.

Работы осуществляет строительная компания «СпецДорСтрой». Общая сметная стоимость составила около 800 тыс. руб.

Строители планируют завершить работы в течение недели.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Четверг, 27 июня 2024 20:31

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