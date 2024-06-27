В СЕЛЕ ГУАДА ВЕДУТСЯ РАБОТЫ ПО УКЛАДКЕ АСФАЛЬТА
Сухум. 27 июня 2024. Абхазия-Информ. В селе Гуада Очамчырского района начали работы по укладке асфальта. После обильных ливней дорожное полотно пришло в негодность.
Как отметила глава Администрации села Циала Ашуба, жители села стабильно ощущают поддержку руководства.
«Подобные работы здесь проводятся регулярно. Поддержка от государства есть всегда, за что я очень благодарна. Выходцы из Гуады всегда оказывают нам помощь – это и Лаша Ашуба, и наш депутат Вахтанги Голандзия и выходец из села Астамур Герхелия. Каждый из них вносит свою лепту в развитие деревни», – сказала Ашуба.
Работы осуществляет строительная компания «СпецДорСтрой». Общая сметная стоимость составила около 800 тыс. руб.
Строители планируют завершить работы в течение недели.