В СЕЛЕ ГУАДА ВЕДУТСЯ РАБОТЫ ПО УКЛАДКЕ АСФАЛЬТА

«Подобные работы здесь проводятся регулярно. Поддержка от государства есть всегда, за что я очень благодарна. Выходцы из Гуады всегда оказывают нам помощь – это и Лаша Ашуба, и наш депутат Вахтанги Голандзия и выходец из села Астамур Герхелия. Каждый из них вносит свою лепту в развитие деревни», – сказала Ашуба.

Работы осуществляет строительная компания «СпецДорСтрой». Общая сметная стоимость составила около 800 тыс. руб.

Строители планируют завершить работы в течение недели.