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Абхазия Информ

СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ПРОВЕЛ КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ИСТОЧНИКАМ ИСТОРИИ АБХАЗИИ

Новости Четверг, 27 июня 2024 20:26
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СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ПРОВЕЛ КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ИСТОЧНИКАМ ИСТОРИИ АБХАЗИИ

Сухум. 27 июня 2024. Абхазия-Информ. В Информационном центре президента Республики Абхазия прошел круглый стол на тему «Источники по истории Абхазии: характеристика и оценка». Организатор дискуссии – Совет молодых ученых при президенте.

В работе круглого стола приняли участие руководитель Администрации президента Абесалом Кварчия, президент Академии наук Зураб Джапуа, декан исторического факультета Абхазского госуниверситета Алик Габелия, заместитель председателя Совета молодых ученых при президенте Линда Ампар.

С докладами выступили молодые ученые – научные сотрудники институтов, преподаватели университета. В программу круглого стола было включено 8 докладов.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Четверг, 27 июня 2024 20:28

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