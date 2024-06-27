КРАСНОДАРСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ИЗЪЯЛИ КНИГУ ЭКСТРЕМИСТСКОГО СОДЕРЖАНИЯ

Сухум. 27 июня 2024. Абхазия-Информ. На пешеходной составляющей таможенного поста МАПП Адлер Краснодарской таможни в ходе таможенного контроля физических лиц, следующих в Республику Абхазия, был остановлен гражданин РФ, проходивший по «зеленому коридору».

В сумке мужчины среди личных вещей сотрудники таможенного поста обнаружили печатное издание «Застольные разговоры Гитлера» автора Генри Пикера в переводе с немецкого языка, 1993 года издания, объемом 496 страниц.

Книга включена в Федеральный список экстремистских материалов. Печатные и аудиовизуальные материалы, содержащие призывы к осуществлению экстремистской и террористической деятельности или публичное оправдание терроризма, запрещены к перемещению через таможенную границу ЕАЭС.

По словам гражданина, книгу он нашел за автобусной остановкой и решил взять с собой. О том, что издание относится к экстремистской литературе, узнал от сотрудников таможни.

В отношении гражданина возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 16.2 и ст. 16.3 КоАП РФ.