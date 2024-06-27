ФССП И МИНЮСТ АБХАЗИИ ДОГОВОРИЛИСЬ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Сухум. 27 июня 2024. Абхазия-Информ. Директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Дмитрий Аристов и министр юстиции Абхазии Анри Барциц на полях ПМЮФ подписали меморандум о сотрудничестве, передает корреспондент РИА Новости.

Аристов и Барциц подписали меморандум о сотрудничестве, а также программы сотрудничества между ФССП РФ и минюстом Абхазии.

Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Северной столице 26-28 июня, его основной темой станет право как основа глобального равновесия. Форум традиционно собрал ведущих правоведов, политиков, представителей деловых кругов и общественных организаций из разных стран.