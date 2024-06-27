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января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
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ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
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Абхазия Информ

ФССП И МИНЮСТ АБХАЗИИ ДОГОВОРИЛИСЬ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Новости Четверг, 27 июня 2024 20:14
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ФССП И МИНЮСТ АБХАЗИИ ДОГОВОРИЛИСЬ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Сухум. 27 июня 2024. Абхазия-Информ. Директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Дмитрий Аристов и министр юстиции Абхазии Анри Барциц на полях ПМЮФ подписали меморандум о сотрудничестве, передает корреспондент РИА Новости.

Аристов и Барциц подписали меморандум о сотрудничестве, а также программы сотрудничества между ФССП РФ и минюстом Абхазии.

Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Северной столице 26-28 июня, его основной темой станет право как основа глобального равновесия. Форум традиционно собрал ведущих правоведов, политиков, представителей деловых кругов и общественных организаций из разных стран.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Четверг, 27 июня 2024 20:16

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