ВЫШЕЛ В СВЕТ ПУТЕВОДИТЕЛЬ «АБХАЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ»

Сухум. 27 июня 2024. Абхазия-Информ. Министерство культуры выпустило новый путеводитель по Абхазскому государственному музею. Издание предлагает читателю ознакомиться с историей нашей страны и приглашает всех посетить музей. О новом издании мы поговорили с директором Абхазского государственного музея, редактором издания Аркадием Джопуа. По его словам, администрация музея давно осознала потребность посетителей в таком буклете.

«Подобное практикуется в музеях по всему миру. По решению нашего ученого совета коллектив осуществил подготовку путеводителя к изданию. Книга как будто небольшая, но в ней ёмко написано обо всём. Мы довольны тем, что теперь наши посетители могут приобрести ее на память. В ней содержится вся история Абхазии и дано описание всех отделов нашего музея», – сказал Аркадий Джопуа.

Аркадий Иванович рассказал нам, что уже есть положительные отклики. Тираж путеводителя 2000 экземпляров, но по мере необходимости его будут допечатывать. Книга издана на русском языке, однако в дальнейшем планируется опубликовать и на абхазском языке. Сотрудники музея мечтают увидеть издание и на турецком, и на английском языках. О путеводителе Путеводитель «Абхазский государственный музей» предлагает читателю историю становления музея как научно-исследовательского, культурно-просветительского центра, хранилища памятников естественной истории, материальной и духовной культуры абхазов – этноса, издревле населявшего территорию Абхазии. В предисловии путеводителя описывается история Абхазского государственного музея. Также дается информация о том, из каких отделов он состоит и какие уникальные экспонаты там представлены. Кратко описана история нашей страны. Рассказывая об отделе естественной истории, авторы подробно останавливаются на климатических особенностях и природных богатствах нашей республики, иллюстрируя текст фотографиями каменной летописи флоры Абхазии, ископаемой рыбы, черепа пещерного медведя и т. д. Большой интерес вызывает череп кавказского зубра (адомбей). Отдел древней истории и средних веков разделен на пять экспозиционных залов. В каждом из них представлены разные экспонаты. Например, в первой витрине самый древний экспонат эпохи палеолита – рубило из Яштухской стоянки. Интерес представляет собой экспозиция «Диван абхазских царей».

Его составил Баграт II, который построил Бедийский храм. Этнографический отдел музея отражает особенности быта и культуры абхазов. Этнографическая коллекция состоит из трех тысяч экспонатов, большая часть которых относится к XIX в. В витринах залов можно увидеть сельскохозяйственные орудия, предметы скотоводства, рыболовства, пчеловодства и т. д. Гости могут рассмотреть макет абхазского двора, народные инструменты и другие предметы быта. Последний отдел, новой и новейшей истории, охватывает период с XIX в. по нынешнее время. Здесь кратко и четко описывается и период русско-кавказской войны, и переселение абхазского этноса в Османскую империю, и другие периоды.

В книге красочно представлены стенды владетельного князя Абхазии Келешбея Чачба, Нестора Аполлоновича Лакоба с семьей, первого президента Абхазии В. Г. Ардзинба, признание Россией независимости нашей республики. Редактор путеводителя – А. И. Джопуа, в редакционный совет вошли – Д. Р. Таркил, Т. Г. Алания, К. Р. Герзмава, Д. В. Ахба, В. А. Нюшков, И. В. Шамба, Л. Г. Джинджолия, И. Т. Цугба. Фото – Н. Т. Авидзба.

Об этом сообщает Апсныпресс.