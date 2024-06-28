 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июнь 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

К НАЧАЛУ УЧЕБНОГО ГОДА В ДЖГЯРДЕ ПОСТРОЯТ СОВРЕМЕННУЮ СПОРТИВНУЮ ПЛОЩАДКУ

Новости Пятница, 28 июня 2024 16:10
Оцените материал
(0 голосов)
К НАЧАЛУ УЧЕБНОГО ГОДА В ДЖГЯРДЕ ПОСТРОЯТ СОВРЕМЕННУЮ СПОРТИВНУЮ ПЛОЩАДКУ

Сухум. 28 июня 2024. Абхазия-Информ. В селе Джгярда Очамчырского района близятся к завершению работы по строительству ограждения для школы и спортивного комплекса, включающего в себя поле для мини-футбола, воркаут-зону и площадку для большого тенниса, на которой можно будет также играть в волейбол и баскетбол.

Джгярдская средняя школа им. М. Г. Амичба была построена в 60-е годы прошлого столетия. По словам её директора Осман-оглы Омера Резовича, у этого образовательного учреждения никогда не было спортивного зала.

«Уроки физкультуры проводились во дворе, либо в кабинетах. И, тем не менее, наши ученики неоднократно становились победителями районных и республиканских спартакиад», – не без гордости сказал директор, показывая кубки и медали.

Так, только в этом году золотую медаль в соревнованиях по стрельбе из лука среди школьников республики завоевала команда, основная часть которой старшеклассники сельской школы.

Глава села Адамур Амичба – бывший ученик этой школы – рассказал о значимости реализации данного проекта для местных жителей.

«В нашей школе 80 учеников. Теперь они смогут оттачивать свои спортивные навыки не только на уроках физкультуры, но и в свободное время. Данные работы ведутся благодаря финансовой поддержке Президента Абхазии. Это была его личная инициатива, он пообещал и сдержал своё слово», - сказал А. Амичба.

Он также добавил, что теперь и взрослые смогут проводить вечера на этой спортплощадке или заниматься на спортивных тренажерах в зоне воркаута – «тренажерном зале под открытым небом».

Строительство спортивной площадки и зоны воркаута началось в середине июня и завершится к концу июля. По словам директора «Очамчырастрой» Саида Адлейба, работы ведутся согласно графику, проблем с финансированием нет.

«Еще один объект, который мы планируем завершить к началу учебного года, – ограждение школы длиной 176 метров. В нем будут две входные группы (прим.ред.: строительная конструкция, установленная на входе в здание)», – сказал Адлейба.

Сметная стоимость работ – 2 млн 139 тыс. рублей. Финансирование поступает из республиканского бюджета.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Пятница, 28 июня 2024 16:13

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В АБХАЗИИ ОЦЕНЯТ СОСТОЯНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ТОННЕЛЕЙ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.