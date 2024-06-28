К НАЧАЛУ УЧЕБНОГО ГОДА В ДЖГЯРДЕ ПОСТРОЯТ СОВРЕМЕННУЮ СПОРТИВНУЮ ПЛОЩАДКУ

Сухум. 28 июня 2024. Абхазия-Информ. В селе Джгярда Очамчырского района близятся к завершению работы по строительству ограждения для школы и спортивного комплекса, включающего в себя поле для мини-футбола, воркаут-зону и площадку для большого тенниса, на которой можно будет также играть в волейбол и баскетбол.

Джгярдская средняя школа им. М. Г. Амичба была построена в 60-е годы прошлого столетия. По словам её директора Осман-оглы Омера Резовича, у этого образовательного учреждения никогда не было спортивного зала.

«Уроки физкультуры проводились во дворе, либо в кабинетах. И, тем не менее, наши ученики неоднократно становились победителями районных и республиканских спартакиад», – не без гордости сказал директор, показывая кубки и медали.

Так, только в этом году золотую медаль в соревнованиях по стрельбе из лука среди школьников республики завоевала команда, основная часть которой старшеклассники сельской школы.

Глава села Адамур Амичба – бывший ученик этой школы – рассказал о значимости реализации данного проекта для местных жителей.

«В нашей школе 80 учеников. Теперь они смогут оттачивать свои спортивные навыки не только на уроках физкультуры, но и в свободное время. Данные работы ведутся благодаря финансовой поддержке Президента Абхазии. Это была его личная инициатива, он пообещал и сдержал своё слово», - сказал А. Амичба.

Он также добавил, что теперь и взрослые смогут проводить вечера на этой спортплощадке или заниматься на спортивных тренажерах в зоне воркаута – «тренажерном зале под открытым небом».

Строительство спортивной площадки и зоны воркаута началось в середине июня и завершится к концу июля. По словам директора «Очамчырастрой» Саида Адлейба, работы ведутся согласно графику, проблем с финансированием нет.

«Еще один объект, который мы планируем завершить к началу учебного года, – ограждение школы длиной 176 метров. В нем будут две входные группы (прим.ред.: строительная конструкция, установленная на входе в здание)», – сказал Адлейба.

Сметная стоимость работ – 2 млн 139 тыс. рублей. Финансирование поступает из республиканского бюджета.