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ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
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Абхазия Информ

ОТКРЫТА ВАКАНСИЯ

Новости Понедельник, 01 июля 2024 14:30
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ОТКРЫТА ВАКАНСИЯ

Сухум. 1 июля 2024. Абхазия-Информ. Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия объявляет о проведении конкурса на замещение вакантной должности корреспондента пресс-службы Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия.

К претенденту на замещение вакантной должности предъявляются следующие квалификационные требования:

– наличие высшего образования, удостоверенного дипломом государственного образца по специальности или направлению подготовки «журналистика» либо по иной специальности, связанной с работой в информационной сфере;

– стаж работы в информационной сфере не менее двух лет.

Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет:

– личное заявление;

– копию паспорта или заменяющего его документа;

– документы, подтверждающие профессиональное образование, стаж работы и квалификацию.

Контакты для обращения по вопросам участия в конкурсе:

телефон: +7 (840) 226-51-88;

электронная почта: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Понедельник, 01 июля 2024 14:32

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