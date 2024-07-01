ОТКРЫТА ВАКАНСИЯ

К претенденту на замещение вакантной должности предъявляются следующие квалификационные требования:

Сухум. 1 июля 2024. Абхазия-Информ. Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия объявляет о проведении конкурса на замещение вакантной должности корреспондента пресс-службы Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия.

– наличие высшего образования, удостоверенного дипломом государственного образца по специальности или направлению подготовки «журналистика» либо по иной специальности, связанной с работой в информационной сфере;

– стаж работы в информационной сфере не менее двух лет.

Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет:

– личное заявление;

– копию паспорта или заменяющего его документа;

– документы, подтверждающие профессиональное образование, стаж работы и квалификацию.

Контакты для обращения по вопросам участия в конкурсе:

телефон: +7 (840) 226-51-88;

электронная почта: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.