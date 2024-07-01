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Абхазия Информ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАБОТА ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ОБЪЕКТОВ НЕЗАКОННОЙ ДОБЫЧИ КРИПТОВАЛЮТ

Новости Понедельник, 01 июля 2024 14:32
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАБОТА ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ОБЪЕКТОВ НЕЗАКОННОЙ ДОБЫЧИ КРИПТОВАЛЮТ

Сухум. 1 июля 2024. Абхазия-Информ. В с. Уарча, на территории бывшего цветочного совхоза сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Абхазии совместно с уголовным розыском Гулрыпшского районного отдела внутренних дел и специалистами республиканского комитета по стандартам, потребительскому и техническому надзору выявлена действующая ферма по добыче криптовалют.

Майнинг-аппараты в количестве 46 единиц изъяты и помещены на склад Госстандарта Республики Абхазия. В отношении владельца оборудования – жителя г. Гагра Лакербая Рустама Руслановича, составлен соответствующий административный материал.

Ранее, сотрудниками отдела внутренних дел по Очамчырскому району в с. Маркула, на территории частного домовладения Миквабия Хаджарата Викторовича, в бетонном строении с решетками было изъято 10 аппаратов по добыче криптовалют. Оборудование передано в Госстандарт Абхазии.

Об этом сообщает МВД Абхазии.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Понедельник, 01 июля 2024 14:33

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