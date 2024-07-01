Сухум. 1 июля 2024. Абхазия-Информ. В Сухуме прошел Республиканский турнир по легкой атлетике «Олимпийский день бега», посвященный Всемирному Олимпийскому дню. Соревнования проходили среди спортсменов 2007 годов рождения и старше на 3000 метров, среди спортсменов 2010-2011 годов рождения на 1500 метров, среди спортсменов 2008-2009 годов рождения на 2000 метров, 2012-2013 годов рождения на 1000 метров и спортсменов 2014 года рождения и моложе на 500 метров.

В беге на 500 метров победителями стали Александра Савельева и Эрнесто Ахуба, вторые места заняли Лея Губаз и Нарт Конджария, бронзовыми призерами стали София Чаабал и Эрвин Асланян.

В беге на 3000 метров победителями стали Денис Блаб и София Тарба, вторые места заняли Дмитрий Зинченко и Лолита Хмаил, бронзовым призером стал Владислав Потемкин.

В беге на 1500 метров первые места заняли Рамина Атулян и Алексей Бондарь, серебряными призерами стали Ангелина Рущак и Сабри Нанба, третьи места заняли Лолита Хмаил и Дживан Дживиликян.

В беге на 1000 метров первые места заняли Даниэла Туркия и Алан Возба, вторыми стали София Тарба и Эмир Габуния, бронзовыми призерами стали Ксения Безрукова и Эрик Асланян.

В беге на 2000 метров победителями стали Даниил Камкия и Садия Амичба, вторые места заняли Тимур Габуния и Русалина Габлия, бронзовыми призерами стали Дамир Хмаил и Даниела Адлейба.

Специальными призами «За волю к победе» были награждены Адриан Мазов и Дмитрий Зинченко, а также самые юные участники Роберт Дживиликян (4 года) и Эвелина Ахуба (6 лет).

Все победители и призеры были награждены грамотами, кубками, медалями и денежными призами.