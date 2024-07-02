23 ТОННЫ ДОНСКОЙ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ ЭКСПОРТИРОВАНО В АБХАЗИЮ И МОНГОЛИЮ
Сухум. 2 июля 2024. Абхазия-Информ. В Ростовской области специалистами Россельхознадзора оформлено три партии молочной продукции общим весом более 23 тонн для дальнейшей отправки на экспорт.
Как уточнили в региональном ведомстве 11 тонн молочной продукции экспортировано в Абхазию и более 12 тонн – в Монголию.
«Продукция признана безопасной в ветеринарно-санитарном отношении и в полном объеме соответствует требованиям стран-импортеров. Ее качество и безопасность подтверждены результатами лабораторных исследований», – пишет источник.
Разрешение на вывоз выдано Россельхознадзором в автоматизированной системе «Аргус».