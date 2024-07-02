УТВЕРЖДЕН ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ К ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ ГОРОДА СУХУМ

5-6 июля с 10:00 до 19:00 на платформе «Гума» пройдет ярмарка местных мастеров, рукодельниц, фермеров.

Основные мероприятия пройдут 6 июля:

с 10:00 в парке им. Е. Эшба – развлекательные мероприятия для детей (интерактив, ростовые куклы, угощения);

с 13:00 в парке у Абхазского театра им. С. Чанба – выставка молодых художников, фотовыставка «Сухум вчера и сегодня», квиз (вопросы по истории Сухума с вручением подарков победителям), настольные игры (шашки, шахматы, теннис);

с 15:00 откроется Абхазское подворье «Аҟәа ашҭа», которое расположено на набережной Махаджиров от театра им. С. Чанба до Администрации президента;

с 16:00 у театра им. С. Чанба со стороны ул. Пушкина пройдет открытый чемпионат Абхазии по брейк-дансу (участники из г. Сухум и городов России: Сочи, Краснодара, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга);

с 16:00 на площади им. С. Багапш развлекательные мероприятия для детей с участием аниматоров;

с 18:00 в парке им. Т. Шамба («Сказка») развлекательные мероприятия для детей (музыкально-цирковое представление, интерактив с участием мультипликационных персонажей, шоу пародий, концерт, просмотр мультфильмов, спортивный и творческий досуг, аквагрим);

в 20:00 на набережной Махаджиров у колоннады праздничный концерт «Мой Сухум!». Участники – известные артисты абхазской эстрады, хореографический коллектив «Яйрума», Государственный ансамбль танца «Кавказ», ансамбль «Апсны фолк», а также гости столицы из городов-побратимов;

в 22:00 в морском порту будет запущен праздничный фейерверк от Администрации города Сухум.

Ответственные за проведение мероприятий – Управление образования, Управление культуры и Управление по делам молодежи и спорту Администрации г. Сухум.

Об этом сообщает сайт столицы.