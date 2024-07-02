 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июль 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

УТВЕРЖДЕН ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ К ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ ГОРОДА СУХУМ

Новости Вторник, 02 июля 2024 20:06
Оцените материал
(0 голосов)
УТВЕРЖДЕН ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ К ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ ГОРОДА СУХУМ

Сухум. 2 июля 2024. Абхазия-Информ. Глава Администрации города Сухум Беслан Эшба подписал распоряжение «Об утверждении плана проведения мероприятий, приуроченных к празднованию Дня города Сухум».

План проведения мероприятий, приуроченных к празднованию Дня города Сухум:          

5-6 июля с 10:00 до 19:00 на платформе «Гума» пройдет ярмарка местных мастеров, рукодельниц, фермеров.

Основные мероприятия пройдут 6 июля:

с 10:00 в парке им. Е. Эшба – развлекательные мероприятия для детей (интерактив, ростовые куклы, угощения);

с 13:00 в парке у Абхазского театра им. С. Чанба – выставка молодых художников, фотовыставка «Сухум вчера и сегодня», квиз (вопросы по истории Сухума с вручением подарков победителям), настольные игры (шашки, шахматы, теннис);

с 15:00 откроется Абхазское подворье «Аҟәа ашҭа», которое расположено на набережной Махаджиров от театра им. С. Чанба до Администрации президента;

с 16:00 у театра им. С. Чанба со стороны ул. Пушкина пройдет открытый чемпионат Абхазии по брейк-дансу (участники из г. Сухум и городов России: Сочи, Краснодара, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга);

с 16:00 на площади им. С. Багапш развлекательные мероприятия для детей с участием аниматоров;

с 18:00 в парке им. Т. Шамба («Сказка») развлекательные мероприятия для детей (музыкально-цирковое представление, интерактив с участием мультипликационных персонажей, шоу пародий, концерт, просмотр мультфильмов, спортивный и творческий досуг, аквагрим);

в 20:00 на набережной Махаджиров у колоннады праздничный концерт «Мой Сухум!». Участники – известные артисты абхазской эстрады, хореографический коллектив «Яйрума», Государственный ансамбль танца «Кавказ», ансамбль «Апсны фолк», а также гости столицы из городов-побратимов;

в 22:00 в морском порту будет запущен праздничный фейерверк от Администрации города Сухум.

Ответственные за проведение мероприятий – Управление образования, Управление культуры и Управление по делам молодежи и спорту Администрации г. Сухум.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Вторник, 02 июля 2024 20:09

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В СУХУМЕ СТАРТОВАЛ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР «КУБОК ПАМЯТИ СЕРГЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА БАГАПШ» 23 ТОННЫ ДОНСКОЙ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ ЭКСПОРТИРОВАНО В АБХАЗИЮ И МОНГОЛИЮ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.