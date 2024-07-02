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Абхазия Информ

В СУХУМЕ СТАРТОВАЛ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР «КУБОК ПАМЯТИ СЕРГЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА БАГАПШ»

Новости Вторник, 02 июля 2024 20:03
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В СУХУМЕ СТАРТОВАЛ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР «КУБОК ПАМЯТИ СЕРГЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА БАГАПШ»

Сухум. 2 июля 2024. Абхазия-Информ. В городе Сухум стартовал Международный турнир по баскетболу среди мужских команд «Кубок памяти Сергея Васильевича Багапш». В нем принимают участие восемь команд из Луганской Народной Республики, Карачаево-Черкесской Республики, Волгограда, две команды из Ростовской области, Краснодарского края, Владикавказа и Республики Абхазия.

На торжественной церемонии открытия команды поприветствовали председатель Государственного комитета РА по делам молодежи и спорта Таращ Хагба, президент Федерации баскетбола Абхазии Эраст Агумава и главный судья турнира, первый вице-президент Олимпийской академии Юга России, заслуженный тренер РСФСР и Республики Абхазия, кавалер ордена «Ахьдз-Апша» III степени Александр Банников.

На открытии присутствовали советники президента Абхазии Ахра Ашуба, Бэлла Агрба и Рисмаг Аджинджал, глава официального представительства Приднестровской Молдавской Республики в Республике Абхазия Гарри Купалба, директор Управления по делам молодежи и спорта Администрации города Сухум Эльза Хагба, Герой Абхазии, почетный мастер спорта Абхазии по баскетболу Леонид Осия, сын Сергея Васильевича – Зураб и внук – Сергей.

Турнир завершится 6 июля.

«Кубок памяти Сергея Васильевича Багапш» организован Государственным комитетом по делам молодежи и спорта и Федерацией баскетбола при поддержке Администрации города Сухум, РУП «Черноморэнерго» и сотовой компании «Амобайл».

Прочитано 10 раз Последнее изменение Вторник, 02 июля 2024 20:06

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