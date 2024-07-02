В СЕЛЕ МЫКУ СТРОИТСЯ НОВАЯ ВОДОПРОВОДНАЯ БАШНЯ

И.о. директора Изольда Тарба рассказала, что после того, как в преддверии новогодних праздников прежний бак упал, водоснабжение в школе прекратилось.

Сухум. 2 июля 2024. Абхазия-Информ. В селе Мыку ведутся строительные работы по возведению новой водонапорной башни, которая обеспечит водой 28 семей. Большие трудности в связи отсутствием воды испытывали и в местной школе, где учатся 58 учеников.

«Вода из ближайшего колодца не соответствовала никаким санитарным нормам. А ведь школе нужна не только для санузла вода, но и питьевая. Нам помог глава села – он дал школе резервуар, который наполняли привезенной из соседнего села водой. Очень радует тот факт, что в сентябре эта проблема будет решена», – поделилась И. Тарба.

Начальник МУП «Водоканал» Администрации Очамчырского района Авдений Джопуа рассказал о том, что эта башня строится на месте старой, пришедшей в негодность.

«Бак вмещает 72 кубических метра воды. Высота башни 6 метров. Сельчане будут получать воду из артезианской скважины глубиной 48 метров. Мы движемся согласно графику, сложностей никаких нет», – проинформировал А. Джопуа.

Прежняя водонапорная башня была построена в советские годы и неоднократно за время службы ее приходилось ремонтировать.

«Вопрос об окончательной замене встал в конце прошлого года, когда прежний бак пришел в негодность», – сказал он.

«Всего в селе проживает 73 семьи. Школа и 28 семей остались без воды. Зимой спасали колодцы, но это не было решением проблемы, так как вода в них летом нередко высыхает. Нам обещали помочь местные власти. И вот, как видите, работы по сооружению новой башни находятся в самом разгаре», – поделился глава села Мыку Беслан Арахамия.

Строительство новой башни началось при непосредственном участии главы Очамчырского района и финансируется за счет республиканского бюджета. Сметная стоимость работ составила около трех млн рублей.

Водонапорная башня будет сдана в эксплуатацию в селе Мыку уже к концу августа.