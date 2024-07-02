УВД ПО ГОРОДУ СУХУМ НАПОМИНАЕТ О НЕОБХОДИМОСТИ СОБЛЮДЕНИЯ ПДД

Сухум. 2 июля 2024. Абхазия-Информ. Зам начальника УВД ао г. Сухум, начальник МОБ Нугзар Чичба обратился к участникам дорожного движения с призывом соблюдать Правила дорожного движения.

Ввиду начала курортного сезона кратно возросло количество автотранспортных средств на дорогах Сухума. Загруженность на трассе приводит к росту дорожно-транспортных происшествий. Анализ статистических данных ДТП показывает, что основная их причина – это нарушение водителями правил дорожного движения: несоблюдение очередности проезда перекрестков, нарушение правил проезда пешеходного перехода, выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, проезд на запрещающий сигнал светофора.

Управление внутренних дел по городу Сухум настоятельно рекомендует всем участникам дорожного движения соблюдать Правила дорожного движения, быть бдительными и внимательными.

Уважаемые водители, помните, что от ваших действий зависит жизнь и здоровье окружающих участников дорожного движения.

Также напоминаем о важности соблюдения ПДД пешеходами. Не переходите дорогу в неположенном месте. Регулярно объясняйте детям, что пересечение проезжей части осуществляется исключительно по пешеходным переходам. Недопустимо при переходе через дорогу слушать музыку в наушниках или разговаривать по мобильному телефону.

Уважаемые водители, помните, что от Вашего поведения на улице и дороге зависят Ваша собственная жизнь и жизнь других участников дорожного движения.

Информируем, что с 1 мая все сотрудники находятся на усиленном режиме несения службы. На все правонарушения правоохранители будут реагировать незамедлительно, в рамках действующего законодательства».

Об этом сообщает сайт МВД