ПОСТУПЛЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ НА 1 ИЮЛЯ 2024 ГОДА
Сухум. 2 июля 2024. Абхазия-Информ. По итогам деятельности Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия и инспекций по городу Сухум и районам за июнь текущего года поступления налоговых платежей в бюджет составили – 363,6 млн руб. при плане – 310,4 млн руб. выполнение 117%.
За шесть месяцев 2024 года в бюджет Республики Абхазия поступило налоговых платежей на сумму 2 187,3 млн руб. при плане 1 894,6 млн руб. Выполнение составило 115%. Суммарная разница плана по сравнению с фактическими поступлениями налоговых платежей составила 292,7 млн руб. Динамика поступления по сравнению с аналогичным периодом 2023 года составила 116%, что в суммарном выражении равно 293,6 млн руб.
Поступления налоговых платежей по районам за шесть месяцев 2024 года составили:
По г. Сухум – при плане 1075,5 млн руб. поступило 1129,9 млн руб. выполнение 105%.
По Гагрскому району – при плане 411,3 млн руб. поступило 525,7 млн руб. выполнение 128%.
По Гудаутскому району – при плане 149,5 млн руб. поступило – 192,0 млн руб. выполнение 128%.
По Сухумскому району – при плане 43,4 млн руб. поступило – 84,7 млн руб. выполнение 195%.
По Гулрыпшскому району – при плане 59,9 млн руб. поступило – 74,4 млн руб. выполнение 124%.
По Очамчырскому району – при плане 111,9 млн руб. поступило 125,4 млн руб. выполнение 112%.
По Ткуарчалскому району – при плане 17,9 млн руб. поступило – 21,9 млн руб. выполнение 122%.
По Галскому району – при плане 25,2 млн руб. поступило – 33,2 млн руб. выполнение 131%.
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