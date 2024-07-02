В ПИЦУНДЕ ОТКРЫЛСЯ АМФИТЕАТР ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

Сухум. 2 июля 2024. Абхазия-Информ. В Пицунде появилось новое общественное пространство, которое привлечет как местных жителей, так и туристов – открыт амфитеатр. Под открытым небом можно будет посмотреть кино или послушать музыку. Объект был построен в советские годы, последние десятилетия он не функционировал и был заброшен. Восстановить амфитеатр решила семья местных жителей – Кове.

«Первым местом моей работы был амфитеатр, тогда мне было около 12 лет. Каждый вечер я включал для зрителей художественные фильмы. Это место стало родным, и я начал думать, как разнообразить работу амфитеатра, продвигать здесь абхазскую культуру», – рассказывает Даут Кове.

В советские годы на площадке амфитеатра в Пицунде проводились концерты, различные фестивали, культурные мероприятия. Вскоре восстановленный амфитеатр снова будет принимать гостей, его вместимость – 850 человек.