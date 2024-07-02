ФЕСТИВАЛЬ «ХИБЛА ГЕРЗМАВА ПРИГЛАШАЕТ» ОТКРОЕТСЯ КОНЦЕРТОМ В СУХУМЕ

Сухум. 2 июля 2024. Абхазия-Информ. МОСКВА, /ТАСС/. XXII музыкальный фестиваль «Хибла Герзмава приглашает» откроется в Сухуме 15 июля концертом с участием Валерия Гергиева и Симфонического оркестра Мариинского театра, сообщили ТАСС в пресс-офисе организаторов. Программа фестиваля включает пять концертов в Абхазии, шесть концертов и мастер-классов в городах России и два – в Китае.

«Хибла Герзмава, Ильдар Абдразаков, Зинаида Царенко, Сергей Скороходов, Вячеслав Васильев, Екатерина Савинкова и другие звезды мировой оперы выйдут на сцену 15 июля в Сухуме. Почетным гостем фестиваля классической музыки с более чем 20-летней историей станет генеральный директор Большого театра России, художественный руководитель - директор Мариинского театра, народный артист РФ Валерий Гергиев. Концерт состоится на открытой сцене на площади перед зданием Абхазского государственного драматического театра им. С. Чанба», – рассказали в пресс-офисе.

Вход для зрителей на концерт будет бесплатным, пригласительные билеты распространяет Министерство культуры Республики Абхазия. Фестиваль состоится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

«То, что Валерий Абисалович Гергиев встанет в Абхазии за пульт Симфонического оркестра Мариинского театра, а на сцену выйдут замечательные певцы, солисты оперной труппы Мариинского - огромный подарок абхазскому народу и поистине значимое культурное событие для всей республики. Фестиваль этого года посвящен юбилеям двух важнейших деятелей Абхазии – второго президента Сергея Багапша и основоположника абхазской литературы Дмитрия Гулиа», – отметила Герзмава.

Абхазия, Россия и Китай

Программу фестиваля продолжит концерт в древнем Пицундском храме (X век), который состоится 20 июля. На нем выступят Герзмава и ее ученицы – студенты и выпускницы Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского Вероника Хорошева, Вероника Андрейченко, Мария Лупарева и другие. 16 августа в Сухуме на сцене Абхазского государственного драматического театра им. С. Чанба Герзмава и пианист Олег Аккуратов представят авторскую концертную программу «Где-то далеко, в памяти моей», состоящую из песен сороковых-семидесятых годов XX века.

18 августа у подножья Бедийского собора состоится концерт хоровой музыки. Герзмава споет с Академическим большим хором «Мастера хорового пения» под управлением народного артиста РФ Льва Канторовича. Завершением программы фестиваля в Абхазии станет джазовый концерт 20 августа, на котором Герзмава выступит вместе с Игорем Бутманом и джаз-бэндом под управлением Сергея Макеева на открытой сцене Театральной площади в Сухуме.

«Затем события фестиваля перенесутся в Россию. Концерты и мастер-классы состоятся в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, а также в городах Дальнего Востока: Владивостоке, Благовещенске и Хабаровске», – отметили в пресс-офисе. А после запланированы гастроли фестиваля в Китай. На карте фестивального тура – Пекин и Чэнду. Китайская оперная публика услышит Хиблу Герзмава в концерте впервые.