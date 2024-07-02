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Абхазия Информ

БОЛЕЕ 23 ТЫСЯЧ ПАССАЖИРОВ ПЕРЕВЕЗЛА «ЛАСТОЧКА» МЕЖДУ СОЧИ И ГАГРОЙ С НАЧАЛА ГОДА

Новости Вторник, 02 июля 2024 11:36
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БОЛЕЕ 23 ТЫСЯЧ ПАССАЖИРОВ ПЕРЕВЕЗЛА «ЛАСТОЧКА» МЕЖДУ СОЧИ И ГАГРОЙ С НАЧАЛА ГОДА

Сухум. 2 июля 2024. Абхазия-Информ. За полгода «Ласточка» между Сочи и Гагрой перевезла 23 222 пассажира. Напомним, электропоезд запустили 8 июня 2023 года по договоренности руководства АЖД и РЖД из-за высокого спроса на поездки в российско-абхазском сообщении. За это время он перевез 73 105 туристов.

«Больше всего пассажиров прибыло в Абхазию в июне – 7890, в апреле – 5861 человек, в мае – 4032, в марте – 2400, январь – 1719, в феврале – 1320 человек», – сообщили в пресс-службе Абхазской железной дороги.

Уточняется, что в 2024 году состоялся тестовый проезд электропоезда до железнодорожного вокзала «Сухум». На сегодняшний день ведутся работы для того, чтобы «Ласточка» курсировала в столицу Абхазии на регулярной основе.

Напомним, туристический поезд №927/928 «Сочи» открыл новый сезон. Состав будет курсировать по маршруту Туапсе – Сочи – Гагра ежедневно, кроме вторников, до 7 октября. За время путешествия по Абхазии пассажиры «Сочи» смогут увидеть главные достопримечательности республики: озеро Рица, Юпшарский каньон, живописные водопады, горы, ущелья и многое другое.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Вторник, 02 июля 2024 11:38

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