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Абхазия Информ

ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ ВЫЯВЛЕНО 52 НЕТРЕЗВЫХ ВОДИТЕЛЯ

Новости Вторник, 02 июля 2024 11:30
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ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ ВЫЯВЛЕНО 52 НЕТРЕЗВЫХ ВОДИТЕЛЯ

Сухум. 2 июля 2024. Абхазия-Информ. В результате проведенных комплексных рейдовых и профилактических мероприятий, направленных на обеспечение дорожной безопасности, за прошедшую неделю сотрудниками подразделений Госавтоинспекции МВД Абхазии выявлено 1637 нарушений правил дорожного движения, из которых 52 факта – управление автотранспортным средством в нетрезвом состоянии. Все водители привлечены к административной ответственности, 46 человек лишены водительских удостоверений.

Личный состав министерства внутренних дел нацелен на профилактику ДТП, снижение тяжести их последствий и активное участие в различных проводимых оперативно-профилактических мероприятиях.

Детальная информация о совершенных административных правонарушениях ежесуточно публикуется на официальном сайте МВД Абхазии.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Вторник, 02 июля 2024 11:31

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