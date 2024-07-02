ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ ВЫЯВЛЕНО 52 НЕТРЕЗВЫХ ВОДИТЕЛЯ

Сухум. 2 июля 2024. Абхазия-Информ. В результате проведенных комплексных рейдовых и профилактических мероприятий, направленных на обеспечение дорожной безопасности, за прошедшую неделю сотрудниками подразделений Госавтоинспекции МВД Абхазии выявлено 1637 нарушений правил дорожного движения, из которых 52 факта – управление автотранспортным средством в нетрезвом состоянии. Все водители привлечены к административной ответственности, 46 человек лишены водительских удостоверений.