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Абхазия Информ

ВЫРАЩИВАЛ КОНОПЛЮ

Новости Вторник, 02 июля 2024 11:27
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ВЫРАЩИВАЛ КОНОПЛЮ

Сухум. 2 июля 2024. Абхазия-Информ. На территории домовладения жителя с Псырцха Зухба Романа Зауровича, 1985 г.р. обнаружены и изъяты корни наркосодержащих растений конопли Южно-Краснодарской. Запрещенные к возделыванию на территории Республики Абхазия растения гражданин Зухба посадил и впоследствии культивировал в отдельно приспособленной посуде, а так же непосредственно в грунте.

Оперативно-розыскные мероприятия провели сотрудники уголовного розыска отдела внутренних дел по Гудаутскому району совместно с оперативным составном Новоафонского отделения милиции.

В отношении Романа Зухба следственным подразделением Гудаутского РОВД по признакам состава преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 228 УК РА возбуждено уголовное дело. Решением суда Гудаутского района на время предварительного расследования гражданин Зухба заключен под стражу сроком на два месяца.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Вторник, 02 июля 2024 11:28

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