ВЫРАЩИВАЛ КОНОПЛЮ
Сухум. 2 июля 2024. Абхазия-Информ. На территории домовладения жителя с Псырцха Зухба Романа Зауровича, 1985 г.р. обнаружены и изъяты корни наркосодержащих растений конопли Южно-Краснодарской. Запрещенные к возделыванию на территории Республики Абхазия растения гражданин Зухба посадил и впоследствии культивировал в отдельно приспособленной посуде, а так же непосредственно в грунте.
Оперативно-розыскные мероприятия провели сотрудники уголовного розыска отдела внутренних дел по Гудаутскому району совместно с оперативным составном Новоафонского отделения милиции.
В отношении Романа Зухба следственным подразделением Гудаутского РОВД по признакам состава преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 228 УК РА возбуждено уголовное дело. Решением суда Гудаутского района на время предварительного расследования гражданин Зухба заключен под стражу сроком на два месяца.
Об этом сообщает сайт МВД.
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