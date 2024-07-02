ВЫРАЩИВАЛ КОНОПЛЮ

Сухум. 2 июля 2024. Абхазия-Информ. На территории домовладения жителя с Псырцха Зухба Романа Зауровича, 1985 г.р. обнаружены и изъяты корни наркосодержащих растений конопли Южно-Краснодарской. Запрещенные к возделыванию на территории Республики Абхазия растения гражданин Зухба посадил и впоследствии культивировал в отдельно приспособленной посуде, а так же непосредственно в грунте.