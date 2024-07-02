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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ ПРОХОДЯТ ПАМЯТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОСВЯЩЕННЫЕ 31 ГОДОВЩИНЕ «ТАМЫШСКОГО ДЕСАНТА»

Новости Вторник, 02 июля 2024 11:22
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В АБХАЗИИ ПРОХОДЯТ ПАМЯТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОСВЯЩЕННЫЕ 31 ГОДОВЩИНЕ «ТАМЫШСКОГО ДЕСАНТА»

Сухум. 2 июля 2024. Абхазия-Информ. В день 31-годовщины высадки Тамышского десанта в Очамчырском районе проходят в памятных мероприятиях. Президент Абхазии возложил цветы к Мемориалу Славы в селе Тамыш и принял участие в митинге. В памятных мероприятиях также приняли участие спикер Парламента Лаша Ашуба, руководитель Администрации президента Абесалом Кварчия, члены правительства, главы администраций районов и сел, ветераны Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг., представители общественности.

Участники митинга вспоминали июльскую операцию, боевых товарищей и отмечали их особый героизм и мужество. Также состоялось прохождение пеших колонн торжественным маршем.

2 июля 1993 года для блокирования грузинских войск и контроля участка трассы «Очамчыра – Сухум» в селе Тамыш был высажен десант до 300 человек, возглавляемый Героем Абхазии Зауром Зарандия. Десант соединился с бойцами Восточного фронта и семь дней контролировал магистраль, уничтожив множество вражеской техники. В ходе боев тех дней погибло 57 бойцов абхазской армии, 153 получили ранения.

Тамышская операция стала решающим этапом на пути к победе в войне и пополнила славные страницы современной истории Абхазии.

Об этом сообщает сайт президента.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Вторник, 02 июля 2024 11:26

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