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Абхазия Информ

СЕГОДНЯ ИСПОЛНИЛСЯ 31 ГОД «ТАМЫШСКОМУ ДЕСАНТУ»

Новости Вторник, 02 июля 2024 11:04
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СЕГОДНЯ ИСПОЛНИЛСЯ 31 ГОД «ТАМЫШСКОМУ ДЕСАНТУ»

Сухум. 2 июля 2024. Абхазия-Информ. 31 год назад, 2 июля 1993 года в районе села Тамыш с моря высадился абхазский десант под командованием Заура Зарандия. В боевой операции принимали участие 300 бойцов. Восточникам отводилась второстепенная, но не менее важная роль. Они должны были ударом по центральной трассе блокировать её на 2-3 дня и тем самым не допустить в Сухум подкрепления для второго армейского корпуса Госсовета, пока войска Гумистинского фронта ВС Абхазии будут проводить свою операцию в районе Двуречья (горная часть Сухумского р-она).

На участке фронта от с. Атара до с. Лашкиндар (Очамчырский р-он) «восточники», сосредоточили 1200 человек.

После молниеносной атаки и блокирование трассы, бойцы Восточного фронта встретили баржи с десантом уже на освобождённой территории. По замыслу они должны были привести оружие и боеприпасы для восточников которого катастрофически не хватало, а 300 десантников шли на усиление бойцов Восточного фронта.

В итоге добровольцы разгромили пять батальонов армии Грузии, общие потери грузинской стороны составили 1500 человек. Были взяты и серьёзные трофеи: 8 единиц бронетехники и 10 артсистем (пушки Д-44, миномёты 82 и 120 мм). Кроме того, в качестве трофеев было взято несколько сот единиц различного стрелкового оружия.

Все эти действия помогли бойцам Гумистинского фронта благополучно и малыми силами овладеть господствующие высоты над Сухумом.

В ходе десанта погибло 57 добровольцев.

Тамышский десант стал поворотным моментом в грузино-абхазской войне, после которого вооруженные силы Абхазии полностью очистили территорию республики от грузинских войск.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Вторник, 02 июля 2024 11:29

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