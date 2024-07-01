МАРИЙСКИЙ ТЕАТР ПОКАЖЕТ В СУХУМЕ БАЛЕТ «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»

Сухум. 1 июля 2024. Абхазия-Информ. 1 августа в рамках проекта «Обменные культурные мероприятия России и Абхазии» на сцене Абхазской государственной филармонии им. Р. Гумба состоится показ спектакля «Ромео и Джульетта» Марийского государственного академического театра оперы и балета им. Эрика Сапаева.

«Ромео и Джульетта» − одна из тех пьес Шекспира, которые наиболее богаты красками. В ней много разных тонов – от веселой улыбки до дикого отчаяния, от нежной любви до лютой злобы. Но над всем преобладает любовь к жизни и вера в победу правды и добра.

Эта трагедия – одно из тех величайших созданий Шекспира, которое обрело долгую жизнь в искусстве.

Константин Иванов вместе с художником Борисом Голодницким создали свою версию балета. Они представили знакомую историю с новой точки зрения. Веронская трагедия происходит не из поступков, а из нерушимого уклада жизни, с которым отдельная душа способна совладать лишь при готовности к собственной гибели. Общие впечатления, оставляемые трагедией, не являются мрачными. Шекспир стремился не столько привести зрителя к нравственному суждению о своих героях, сколько приблизить к пониманию природы человека. И когда задача писателя достигнута, в произведении обнаруживается подспудная вера в человека, составляющая основу даже тех произведений Шекспира, в которых люди проявляют себя не с лучшей стороны.

Гастроли состоятся в рамках проекта «Обменные культурные мероприятия России и Абхазии», который направлен на укрепление и поддержание традиционно дружественного сотрудничества в сфере культуры между двумя странами. Между Республикой Абхазия и Российской Федерацией уже сформированы очень тесные культурные связи, которые постоянно развиваются.

В 2023 году прошли выступления Государственного заслуженного ансамбля народной песни и танца Республики Абхазия им. В. М. Царгуш в Концертном зале имени П. И. Чайковского в Москве. А в 2024 году этот уникальный коллектив провёл концерт на сцене Саратовской областной филармонии им. А.Г. Шнитке.

Мероприятие организовано ФГБУК РОСКОНЦЕРТ при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры Республики Абхазия.

Билеты на спектакль можно приобрести на сайте: https://ticketme.biz