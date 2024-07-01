РАБОТА НАД ЗАКОНОПРОЕКТОМ ОБ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНА

Сухум. 1 июля 2024. Абхазия-Информ. На расширенном заседании парламентского Комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам обсудили Законопроекты «О валютном регулировании и валютном контроле» и «Об упрощенной системе налогообложения». В обсуждении участвовали вице-премьер, министр финансов Владимир Делба, министр по налогам и сборам Михаил Габелия, представители Национального банка.

Проект закона «О валютном регулировании и валютном контроле» устанавливает правовые основы и принципы валютного регулирования и контроля, полномочия органов валютного регулирования, а также определенные права и обязанности резидентов и нерезидентов в отношении владения, пользования и распоряжения валютными ценностями, права и обязанности нерезидентов в отношении владения, пользования и распоряжения официальной валютой Республики Абхазия и внутренними ценными бумагами, права и обязанности органов валютного контроля и агентов валютного контроля.

По итогам обсуждения комитетом принято решение вынести данный законопроект на ближайшее заседание сессии Парламента для принятия во втором чтении.

Проект закона «Об упрощенной системе налогообложения» направлен на снижение налогового бремени на субъекты малого и среднего предпринимательства, упрощение процедуры налогообложения и представления отчетности.

По мнению авторов законопроекта, его главной целью является создание благоприятных условий для развития в Абхазии малого и среднего предпринимательства.

Члены комитета приняли решение продолжить работу над этим законопроектом.