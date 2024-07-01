 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июль 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

НА РЕКЕ ДГАМШЬ ВЕДУТСЯ МАСШТАБНЫЕ БЕРЕГОУКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Новости Понедельник, 01 июля 2024 16:53
Оцените материал
(0 голосов)
НА РЕКЕ ДГАМШЬ ВЕДУТСЯ МАСШТАБНЫЕ БЕРЕГОУКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сухум. 1 июля 2024. Абхазия-Информ. В селах Джгярда и Кутол на реке Дгамшь ведутся работы по расчистке русла и укреплению береговой линии.

«Острая необходимость задействовать практически всю спецтехнику государственного управления «Абхазберегозащита» возникла после сильнейшего за последние десятилетия разгула стихии в ночь на 13 мая. Река Дгамшь вышла из берегов и затопила частные домовладения, смыла дамбы и снесла мосты», – сказал инженер технадзора УКС Михаил Куркунава.

Из республиканского бюджета было выделено 19,9 млн рублей на проведение работ по ликвидации последствий ливневых дождей.

Уже на следующий день после случившегося президент Аслан Бжания приехал в Очамчырский район, где дал соответствующие указания главам сел Джгярда и Кутол, а также поручил начальнику Управления капитального строительства Тимуру Агрба перекинуть необходимую технику Госкомпании «Абхазберегозащита» в эти села. Глава государства также пообещал оказать помощь в восстановлении населенных пунктов.

«Вот уже месяц, как все наши силы брошены на расчистку русла и укрепление береговой линии протяженностью 4,5 км. Работы ведутся одновременно на нескольких участках. Уже очищены от наносов опоры двух мостов, восстановлены две дамбы, расчищено, местами углублено и расширено русло реки Дгамшь», – рассказал главный «Абхазберегозащиты» Юрий Воробьёв.

Столь масштабные мероприятия проводились в последний раз здесь в 2016 году.

Эта небольшая река не раз выходила из берегов и затапливала расположенные поблизости дома.

В ночь на 13 мая 2024 года вода поднялась местами до трёх метров и снесла деревья и частные постройки, смыла дорогу, ведущую в село Гуада.

«В районе джгярдской школы река Дгамшь пошла по поляне, а не по руслу, следствием чего стало подтопление десятков частных домовладений», – отметил Воробьёв.

Работы завершатся к концу июля, будет восстановлен и упавший мост.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Понедельник, 01 июля 2024 16:57

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ЛЕЙТЕНАНТ МИЛИЦИИ МАНЧА КЯХБА ЗАКЛЮЧЕН ПОД СТРАЖУ РАБОТА НАД ЗАКОНОПРОЕКТОМ ОБ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.