НА РЕКЕ ДГАМШЬ ВЕДУТСЯ МАСШТАБНЫЕ БЕРЕГОУКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

«Острая необходимость задействовать практически всю спецтехнику государственного управления «Абхазберегозащита» возникла после сильнейшего за последние десятилетия разгула стихии в ночь на 13 мая. Река Дгамшь вышла из берегов и затопила частные домовладения, смыла дамбы и снесла мосты», – сказал инженер технадзора УКС Михаил Куркунава.

Сухум. 1 июля 2024. Абхазия-Информ. В селах Джгярда и Кутол на реке Дгамшь ведутся работы по расчистке русла и укреплению береговой линии.

Из республиканского бюджета было выделено 19,9 млн рублей на проведение работ по ликвидации последствий ливневых дождей.

Уже на следующий день после случившегося президент Аслан Бжания приехал в Очамчырский район, где дал соответствующие указания главам сел Джгярда и Кутол, а также поручил начальнику Управления капитального строительства Тимуру Агрба перекинуть необходимую технику Госкомпании «Абхазберегозащита» в эти села. Глава государства также пообещал оказать помощь в восстановлении населенных пунктов.

«Вот уже месяц, как все наши силы брошены на расчистку русла и укрепление береговой линии протяженностью 4,5 км. Работы ведутся одновременно на нескольких участках. Уже очищены от наносов опоры двух мостов, восстановлены две дамбы, расчищено, местами углублено и расширено русло реки Дгамшь», – рассказал главный «Абхазберегозащиты» Юрий Воробьёв.

Столь масштабные мероприятия проводились в последний раз здесь в 2016 году.

Эта небольшая река не раз выходила из берегов и затапливала расположенные поблизости дома.

В ночь на 13 мая 2024 года вода поднялась местами до трёх метров и снесла деревья и частные постройки, смыла дорогу, ведущую в село Гуада.

«В районе джгярдской школы река Дгамшь пошла по поляне, а не по руслу, следствием чего стало подтопление десятков частных домовладений», – отметил Воробьёв.

Работы завершатся к концу июля, будет восстановлен и упавший мост.