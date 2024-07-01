НА РЕКЕ ДГАМШЬ ВЕДУТСЯ МАСШТАБНЫЕ БЕРЕГОУКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Сухум. 1 июля 2024. Абхазия-Информ. В селах Джгярда и Кутол на реке Дгамшь ведутся работы по расчистке русла и укреплению береговой линии.
«Острая необходимость задействовать практически всю спецтехнику государственного управления «Абхазберегозащита» возникла после сильнейшего за последние десятилетия разгула стихии в ночь на 13 мая. Река Дгамшь вышла из берегов и затопила частные домовладения, смыла дамбы и снесла мосты», – сказал инженер технадзора УКС Михаил Куркунава.
Из республиканского бюджета было выделено 19,9 млн рублей на проведение работ по ликвидации последствий ливневых дождей.
Уже на следующий день после случившегося президент Аслан Бжания приехал в Очамчырский район, где дал соответствующие указания главам сел Джгярда и Кутол, а также поручил начальнику Управления капитального строительства Тимуру Агрба перекинуть необходимую технику Госкомпании «Абхазберегозащита» в эти села. Глава государства также пообещал оказать помощь в восстановлении населенных пунктов.
«Вот уже месяц, как все наши силы брошены на расчистку русла и укрепление береговой линии протяженностью 4,5 км. Работы ведутся одновременно на нескольких участках. Уже очищены от наносов опоры двух мостов, восстановлены две дамбы, расчищено, местами углублено и расширено русло реки Дгамшь», – рассказал главный «Абхазберегозащиты» Юрий Воробьёв.
Столь масштабные мероприятия проводились в последний раз здесь в 2016 году.
Эта небольшая река не раз выходила из берегов и затапливала расположенные поблизости дома.
В ночь на 13 мая 2024 года вода поднялась местами до трёх метров и снесла деревья и частные постройки, смыла дорогу, ведущую в село Гуада.
«В районе джгярдской школы река Дгамшь пошла по поляне, а не по руслу, следствием чего стало подтопление десятков частных домовладений», – отметил Воробьёв.
Работы завершатся к концу июля, будет восстановлен и упавший мост.