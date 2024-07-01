ЛЕЙТЕНАНТ МИЛИЦИИ МАНЧА КЯХБА ЗАКЛЮЧЕН ПОД СТРАЖУ

Сухум. 1 июля 2024. Абхазия-Информ. По ходатайству прокуратуры города Сухум, Сухумским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении оперуполномоченного ОУР пункта милиции «Маяк» УВД по город Сухум лейтенанта милиции Кяхба Манчи Ясоновича, подозреваемого по уголовному делу по факту превышения должностных полномочий, совершенных с применением насилия в отношении задержанного Сабекия Астамура Джониевича.