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Абхазия Информ

В МИД ОБСУДИЛИ КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ АБХАЗО-ПРИДНЕСТРОВСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Новости Вторник, 02 июля 2024 20:11
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В МИД ОБСУДИЛИ КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ АБХАЗО-ПРИДНЕСТРОВСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Сухум. 2 июля 2024. Абхазия-Информ. В МИД Абхазии состоялась встреча и.о. министра, замминистра иностранных дел Республики Абхазия Одиссея Бигвава с главой официального представительства Приднестровской Молдавской Республики в Республике Абхазия Гарри Купалба.

В рамках встречи обсуждались ключевые аспекты абхазо-приднестровского взаимодействия, а также возможности по активизации двустороннего сотрудничества.

Одиссей Бигвава проинформировал Гарри Купалба об итогах прошедшего 61-го раунда Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье.

В ходе встречи стороны выразили готовность к продолжению совместной работы в целях дальнейшего укрепления взаимоотношений между Республикой Абхазия и Приднестровской Молдавской Республикой, а также выразили благодарность Российской Федерации за оказываемую поддержку.

По завершении встречи Одиссей Бигвава наградил Гарри Купалба юбилейной медалью «Министерству иностранных дел Республики Абхазия 30 лет».

Прочитано 9 раз Последнее изменение Вторник, 02 июля 2024 20:23

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