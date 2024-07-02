В МИД ОБСУДИЛИ КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ АБХАЗО-ПРИДНЕСТРОВСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Сухум. 2 июля 2024. Абхазия-Информ. В МИД Абхазии состоялась встреча и.о. министра, замминистра иностранных дел Республики Абхазия Одиссея Бигвава с главой официального представительства Приднестровской Молдавской Республики в Республике Абхазия Гарри Купалба.

В рамках встречи обсуждались ключевые аспекты абхазо-приднестровского взаимодействия, а также возможности по активизации двустороннего сотрудничества.

Одиссей Бигвава проинформировал Гарри Купалба об итогах прошедшего 61-го раунда Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье.

В ходе встречи стороны выразили готовность к продолжению совместной работы в целях дальнейшего укрепления взаимоотношений между Республикой Абхазия и Приднестровской Молдавской Республикой, а также выразили благодарность Российской Федерации за оказываемую поддержку.

По завершении встречи Одиссей Бигвава наградил Гарри Купалба юбилейной медалью «Министерству иностранных дел Республики Абхазия 30 лет».