В АГУ НАЧАЛСЯ ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ НА ПОСТУПЛЕНИЕ В ВУЗ
Сухум. 2 июля 2024. Абхазия-Информ. Абхазский государственный университет объявляет о начале приемной кампании на 2024-2025 учебный год, которая пройдет с 2 июля по 14 июля 2024 года. Прием документов ежедневно с 10:00 до 16:00.
Перечень документов, предъявляемых абитуриентами для поступления в Абхазский государственный университет:
✅ паспорт (предъявляется лично), ксерокопия паспорта;
✅ документ государственного образца о среднем полном (или среднем профессиональном) образовании (подлинник);
✅ военный билет, для призывников – приписное свидетельство или справка о воинском учете (юношам);
✅ фотографии размером 3х4 (6 шт.);
✅ медицинская справка (форма № 086/у);
✅ выписка из трудовой книжки (для работающих).
Дополнительную информацию можно получить в Приемной комиссии АГУ по адресу: г. Сухум, ул. Университетская 1, корпус «В», каб. №7, тел.: 223-10-22 или на официальном сайте университета https://www.agu.site/.
Последнее от Super User
- В ГАГРЕ ИЗЪЯЛИ ЭЛЕКТРОННЫЕ СИГАРЕТЫ
- В МИД ОБСУДИЛИ КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ АБХАЗО-ПРИДНЕСТРОВСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
- 23 ТОННЫ ДОНСКОЙ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ ЭКСПОРТИРОВАНО В АБХАЗИЮ И МОНГОЛИЮ
- УТВЕРЖДЕН ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ К ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ ГОРОДА СУХУМ
- В СУХУМЕ СТАРТОВАЛ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР «КУБОК ПАМЯТИ СЕРГЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА БАГАПШ»