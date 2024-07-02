В АГУ НАЧАЛСЯ ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ НА ПОСТУПЛЕНИЕ В ВУЗ

Сухум. 2 июля 2024. Абхазия-Информ. Абхазский государственный университет объявляет о начале приемной кампании на 2024-2025 учебный год, которая пройдет с 2 июля по 14 июля 2024 года. Прием документов ежедневно с 10:00 до 16:00.

Перечень документов, предъявляемых абитуриентами для поступления в Абхазский государственный университет: