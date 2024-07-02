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Абхазия Информ

В АГУ НАЧАЛСЯ ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ НА ПОСТУПЛЕНИЕ В ВУЗ

Новости Вторник, 02 июля 2024 20:17
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В АГУ НАЧАЛСЯ ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ НА ПОСТУПЛЕНИЕ В ВУЗ

Сухум. 2 июля 2024. Абхазия-Информ. Абхазский государственный университет объявляет о начале приемной кампании на 2024-2025 учебный год, которая пройдет с 2 июля по 14 июля 2024 года. Прием документов ежедневно с 10:00 до 16:00.

Перечень документов, предъявляемых абитуриентами для поступления в Абхазский государственный университет:

паспорт (предъявляется лично), ксерокопия паспорта;

документ государственного образца о среднем полном (или среднем профессиональном) образовании (подлинник);

военный билет, для призывников – приписное свидетельство или справка о воинском учете (юношам);

фотографии размером 3х4 (6 шт.);

медицинская справка (форма № 086/у);

выписка из трудовой книжки (для работающих).

Дополнительную информацию можно получить в Приемной комиссии АГУ по адресу: г. Сухум, ул. Университетская 1, корпус «В», каб. №7, тел.: 223-10-22 или на официальном сайте университета https://www.agu.site/.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Вторник, 02 июля 2024 20:19

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