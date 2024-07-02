В ГАГРЕ ИЗЪЯЛИ ЭЛЕКТРОННЫЕ СИГАРЕТЫ
Новости Вторник, 02 июля 2024 20:20
Сухум. 2 июля 2024. Абхазия-Информ. В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий должностные лица УБК и ТП досмотрели торговый объект «Амра», принадлежащий ИП Цишба А.З. В результате были обнаружены запрещенные к ввозу и реализации на территории Абхазии электронные сигареты в количестве 336 единиц. Товар изъят.
Материалы дела направлены в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.
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