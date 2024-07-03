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Абхазия Информ

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ВЫПУСКА КУРСАНТОВ

Новости Среда, 03 июля 2024 18:33
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Сухум. 3 июля 2024. Абхазия-Информ. На Красной площади в Москве состоялась торжественная церемония выпуска курсантов Академии государственной противопожарной службы и Академии гражданской защиты МЧС России.

Среди выпускников 2024 года есть и граждане Абхазии. Семеро курсантов АГПС и 1 курсант АГЗ получили лейтенантские погоны и возвращаются в нашу страну для прохождения дальнейшей службы в подразделения МЧС Республики Абхазия.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Среда, 03 июля 2024 18:36

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