Сухум. 3 июля 2024. Абхазия-Информ. На Красной площади в Москве состоялась торжественная церемония выпуска курсантов Академии государственной противопожарной службы и Академии гражданской защиты МЧС России.

Среди выпускников 2024 года есть и граждане Абхазии. Семеро курсантов АГПС и 1 курсант АГЗ получили лейтенантские погоны и возвращаются в нашу страну для прохождения дальнейшей службы в подразделения МЧС Республики Абхазия.