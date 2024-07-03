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Абхазия Информ

АЛЕКСАНДР АНКВАБ ВСТРЕТИЛСЯ С ОДИССЕЕМ БИГВАВА

Новости Среда, 03 июля 2024 18:36
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АЛЕКСАНДР АНКВАБ ВСТРЕТИЛСЯ С ОДИССЕЕМ БИГВАВА

Сухум. 3 июля 2024. Абхазия-Информ. И. о. министра иностранных дел Абхазии Одиссей Бигвава доложил премьер-министру Александру Анквабу о результатах 61-го раунда Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, в котором приняли участие представители Абхазии, Южной Осетии, Российской Федерации, Грузии и США при сопредседательстве ООН, ОБСЕ и ЕС.

Одиссей Бигвава отметил, что Абхазия, Южная Осетия и Российская Федерация вновь подтвердили позицию о необходимости заключения соглашения о неприменении силы между Абхазией и Грузией, Южной Осетией и Грузией. Грузинская сторона не готова обсуждать подписание такого документа.

«Вновь не были достигнуты договоренности о подписании взаимообязывающего документа о ненападении между сторонами», – сказал Одиссей Бигвава.

И. о. министра иностранных дел проинформировал, что с учетом утраты Швейцарией нейтрального статуса, делегации России, Абхазии и Южной Осетии призвали к переносу Женевских дискуссий в другое место с сохранением формата переговоров.

На дискуссиях также продолжили обсуждение вопросов гуманитарного характера. Абхазская сторона предложила создать рабочую группу с привлечением международных экспертов с целью поиска путей решения проблемы реализации прав граждан Абхазии на свободу передвижения.

Следующий раунд дискуссий запланирован на конец ноября – начало декабря 2024 года.

Об этом сообщает сайт КМ.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Среда, 03 июля 2024 18:38

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