ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАМЕРНЫЙ ОРКЕСТР АБХАЗИИ ВЫСТУПИТ В ПИЦУНДСКОМ ХРАМЕ
Сухум. 3 июля 2024. Абхазия-Информ. Государственный камерный оркестр Абхазии даст в июле четыре концерта в зале Пицундского храма. Концерты будут проводиться каждый четверг в 17:00. Первый концерт состоится 4 июля.
Художественный руководитель и главный дирижер оркестра – народный артист Абхазии Давид Терзян.
В программе концертов – органная, инструментальная, вокальная классическая и современная музыка западноевропейских, русских и абхазских композиторов.
В концерте участвуют:
Мария-Эмилия Терзян-Хагба – скрипка;
Нана Черкезия – сопрано;
Валерий Барганджия – орган.
Билеты можно приобрести на ticketme.biz и в офисах компании «А-Мобаил».