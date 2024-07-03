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Абхазия Информ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАМЕРНЫЙ ОРКЕСТР АБХАЗИИ ВЫСТУПИТ В ПИЦУНДСКОМ ХРАМЕ

Новости Среда, 03 июля 2024 18:38
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАМЕРНЫЙ ОРКЕСТР АБХАЗИИ ВЫСТУПИТ В ПИЦУНДСКОМ ХРАМЕ

Сухум. 3 июля 2024. Абхазия-Информ. Государственный камерный оркестр Абхазии даст в июле четыре концерта в зале Пицундского храма. Концерты будут проводиться каждый четверг в 17:00. Первый концерт состоится 4 июля.  

Художественный руководитель и главный дирижер оркестра – народный артист Абхазии Давид Терзян.

В программе концертов – органная, инструментальная, вокальная классическая и современная музыка западноевропейских, русских и абхазских композиторов.

В концерте участвуют:

Мария-Эмилия Терзян-Хагба – скрипка;

Нана Черкезия – сопрано;

Валерий Барганджия – орган.

Билеты можно приобрести на ticketme.biz и в офисах компании «А-Мобаил».

Прочитано 7 раз Последнее изменение Среда, 03 июля 2024 18:40

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