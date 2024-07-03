Сухум. 3 июля 2024. Абхазия-Информ. Начался прием заявок на третий музыкальный конкурс Алисы Гицба. Он продлится до 30 сентября. Победители будут определяться в двух номинациях – академическое вокальное исполнительство и искусство ансамбля. Заявки принимают по адресу электронной почты – Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

«Цель конкурса – укрепление международных связей, тиражирование русской культуры и традиционных духовно-нравственных ценностей среди граждан двух дружественных государств – России и Абхазии», – отметила заслуженная артистка России, народная артистка Абхазии Алиса Гицба.

Призовой фонд конкурса – 200 000 рублей за гран-при. Лауреаты I, II, III степени в каждой номинации получат денежные премии. Специальные призы раздадут ведущие культурные институции России.

Первый этап с июля по сентябрь будет заочным. С 16 по 20 октября для участников в Москве будут проводить международную музыкальную лабораторию с мастер-классами и лекциями.

С 28 по 30 октября в Сухуме пройдет финал конкурса. 31 октября – церемония награждения и гала-концерт лауреатов в Сухуме. 1 ноября – гала-концерт лауреатов в Пицунде.