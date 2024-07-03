АКСЕНТИЙ ЧАЛИГАВА ПРОХОДИТ СБОРЫ В ТУРЦИИ

Сухум. 3 июля 2024. Абхазия-Информ. Воспитанник сухумского «Нарта» Аксентий Чалигава в составе команды из Тольятти «Акрон» проходит сборы в Турции. Сборы проходят в рамках подготовки к российской премьер-лиге (РПЛ).

Недавно тольяттинцы в контрольном матче уверенно победили команду «Испарта 32», а вскоре «Акрон» сыграет еще с тремя турецкими клубами.