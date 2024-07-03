АКСЕНТИЙ ЧАЛИГАВА ПРОХОДИТ СБОРЫ В ТУРЦИИ
Сухум. 3 июля 2024. Абхазия-Информ. Воспитанник сухумского «Нарта» Аксентий Чалигава в составе команды из Тольятти «Акрон» проходит сборы в Турции. Сборы проходят в рамках подготовки к российской премьер-лиге (РПЛ).
Недавно тольяттинцы в контрольном матче уверенно победили команду «Испарта 32», а вскоре «Акрон» сыграет еще с тремя турецкими клубами.
Встреча с многократным победителем чемпионата Турецкой Республики Северного Кипра клубом «Йеничами Агделен» состоится 3 июля, две игры с командой «Алтынорду», участником турецкой Первой лиги – 8 июля. А 14 июля соперником «Акрона» станет «Антальяспор», эта команда выступает в турецкой Суперлиге.