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Абхазия Информ

В СУХУМСКОЙ КРЕПОСТИ ОБНАРУЖЕНЫ ДРЕВНИЕ АМФОРЫ

Новости Среда, 03 июля 2024 18:43
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В СУХУМСКОЙ КРЕПОСТИ ОБНАРУЖЕНЫ ДРЕВНИЕ АМФОРЫ

Сухум. 3 июля 2024. Абхазия-Информ. В ходе археологической практики на территории Сухумской крепости студентами АГУ обнаружены древние глиняные амфоры, датируемые примерно V-VI веками нашей эры.

По словам руководителя студенческой практики, декана исторического факультета АГУ Алика Габелия, на месте раскопок могли находиться предположительно детские захоронения, и поблизости еще могут находиться подобные амфоры.

«В древности на территории Абхазии существовал обряд захоронения в амфорах, в том числе и детей. Предположительно, в данных амфорах могут быть детские останки. Одно подобное захоронение мы находили ранее. Но мы должны аккуратно все до конца раскопать и исследовать. Что касается датировки этих амфор, они относятся примерно к V-VI векам нашей эры», – отметил Алик Габелия. 

Об этом сообщает отдел информации и медиакоммуникаций АГУ.

 

Прочитано 4 раз Последнее изменение Среда, 03 июля 2024 18:48

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