В СУХУМСКОЙ КРЕПОСТИ ОБНАРУЖЕНЫ ДРЕВНИЕ АМФОРЫ

По словам руководителя студенческой практики, декана исторического факультета АГУ Алика Габелия, на месте раскопок могли находиться предположительно детские захоронения, и поблизости еще могут находиться подобные амфоры.

«В древности на территории Абхазии существовал обряд захоронения в амфорах, в том числе и детей. Предположительно, в данных амфорах могут быть детские останки. Одно подобное захоронение мы находили ранее. Но мы должны аккуратно все до конца раскопать и исследовать. Что касается датировки этих амфор, они относятся примерно к V-VI векам нашей эры», – отметил Алик Габелия.

Об этом сообщает отдел информации и медиакоммуникаций АГУ.