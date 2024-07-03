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Абхазия Информ

ТАИЛАНД И АБХАЗИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В КАЛМЫЦКОМ МЯСЕ

Новости Среда, 03 июля 2024 18:48
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ТАИЛАНД И АБХАЗИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В КАЛМЫЦКОМ МЯСЕ

Сухум. 3 июля 2024. Абхазия-Информ. Прошедшая недавно международная выставка-форум «Россия» стала площадкой для укрепления экономических связей Республики Калмыкия с зарубежными странами. На этом мероприятии представители Министерства экономики и торговли Российской Федерации совместно с администрацией Черноземельского района продемонстрировали интересные возможности для развития внешней торговли в регионе.

Одним из ключевых направлений стало развитие сотрудничества с Таиландом и Абхазией. Эти страны проявляют большой интерес к калмыцкой продукции, особенно к высококачественному мясу. В ходе встречи с потенциальными партнерами был проведен обмен контактными данными для дальнейших переговоров о возможных поставках.

Эти результаты свидетельствуют о том, что Республика Калмыкия активно работает над расширением своих внешнеэкономических связей и привлечением новых рынков сбыта для своей продукции. Это также демонстрирует высокий уровень профессионального подхода местных бизнесменов и их готовность адаптироваться к меняющимся условиям мирового рынка.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Среда, 03 июля 2024 18:50

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