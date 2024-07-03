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Абхазия Информ

НАЦПАРК РИЦА ЗА МЕСЯЦ ПОСЕТИЛИ 65 ТЫСЯЧ ТУРИСТОВ

Новости Среда, 03 июля 2024 18:50
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НАЦПАРК РИЦА ЗА МЕСЯЦ ПОСЕТИЛИ 65 ТЫСЯЧ ТУРИСТОВ

Сухум. 3 июля 2024. Абхазия-Информ. За прошлый месяц нацпарк Рица в Абхазии посетило почти столько же людей, сколько за предыдущие пять месяцев. Летом число желающих побывать на Рице растет в несколько раз.

Рица – одна из главных достопримечательностей Абхазии, в июне поток туристов в нацпарк превысил 65 тысю человек.

Всего с начала года Рицинский национальный парк посетили 140 тыс. человек. Больше всего туристов едет на Рицу в летние месяцы, так турпоток в июне превысил 65 тыс. человек, это в два раза больше, чем в мае.

Туристы принесли нацпарку 92,5 млн рублей за полгода, на такую сумму на Рице было продано билетов.

Отметим, что каждый второй турист в Абхазии стремится увидеть горное озеро Рица, расположенное в живописном национальном парке. Многие из визитеров приезжают на Рицу в рамках однодневных экскурсий из Сочи.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Среда, 03 июля 2024 18:53

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