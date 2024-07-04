СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ АБХАЗСКОГО ЯЗЫКА В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
Сухум. 4 июля 2024. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания провел совещание с руководством Министерства просвещения, отделов образования городов и районов республики, а также сотрудниками Института педагогики. На повестке дня были вопросы, касающиеся современных методик внедрения абхазского языка в детских садах.
Заместитель министра просвещения Ада Кварчелия доложила главе государства о разработанной Министерством просвещения языковой программе совместно со специалистами Института педагогики для детских садов.
«Она была разработана два года назад и апробирована в детских образовательных учреждениях Гудаутского и Гулрыпшского районов. Есть результат. Можно переходить к ее реализации», – сказала она, отметив, что действовавшая ранее программа устарела.
Участники совещания высказали свои идеи и предложения относительно необходимости развития абхазского языка в образовательных учреждениях.
Президент подчеркнул особую важность внедрения эффективных способов изучения абхазского языка и заверил в полной поддержке реализации успешных методик.
В совещании участвовал глава Администрации президента Абесалом Кварчия.
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