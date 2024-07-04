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Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ ПОЗДРАВИЛ СОТРУДНИКОВ И ВЕТЕРАНОВ МЧС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ

Новости Четверг, 04 июля 2024 12:14
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ПРЕЗИДЕНТ ПОЗДРАВИЛ СОТРУДНИКОВ И ВЕТЕРАНОВ МЧС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ

Сухум. 4 июля 2024. Абхазия-Информ. Торжественное мероприятие прошло в конференц-зале Кабинета министров. В нем приняли участие заместители главы Администрации президента Зураб Каджая и Адгур Ашуба, посол России в Абхазии Михаил Шургалин, члены правительства.

Президент Аслан Бжания выступил с поздравительной речью:

«Уважаемые сотрудники и ветераны Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия! Примите мои искренние поздравления по случаю 18-й годовщины образования ведомства!

С первых дней своего существования Министерство по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий подтверждает свою надежность и эффективность. Выполняя важнейшие задачи по предотвращению и своевременному реагированию на чрезвычайные ситуации, вы первыми приходите на помощь попавшим в беду.

Сотрудники МЧС Абхазии всегда на передовой. Преданность делу, мужество и готовность к самопожертвованию остаются вашими отличительными чертами, вызывая уважение и признание со стороны наших граждан. На вашем счету сотни спасённых человеческих жизней.

Сегодня мы с благодарностью вспоминаем тех, кто отдал свои жизни, исполняя служебный долг. Память о них навсегда в наших сердцах.

Особо хочу отметить заслуги ветеранов МЧС, которые являются примером не только для действующего состава ведомства, но и образцом мужества и самоотверженности для всех нас.

Желаю всем сотрудникам и ветеранам МЧС Республики Абхазия крепкого здоровья, благополучия и неугасаемого оптимизма. Уверен, что ваше министерство всегда будет служить надежным щитом для жителей и гостей нашей республики».

Прочитано 7 раз Последнее изменение Четверг, 04 июля 2024 12:16

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