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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ИНСПЕКЦИИ МВД

Новости Четверг, 04 июля 2024 12:16
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В АБХАЗИИ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ИНСПЕКЦИИ МВД

Сухум. 4 июля 2024. Абхазия-Информ. 3 июля в Абхазии отметили профессиональный праздник сотрудников Госавтоинспекции МВД республики. Торжественное построение личного состава Управления ГАИ принял министр внутренних дел генерал-майор милиции Роберт Киут.

Далее прошла церемония возложения цветов у мемориальной плиты памяти сотрудникам Госавтоинспекции, погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов и при исполнении своих служебных обязанностей. Память коллег почтили минутой молчания.

Открывая торжественное заседание в день профессионального праздника сотрудников ГАИ, Роберт Киут поздравил личный состав и ветеранов службы, при этом обозначил ряд важнейших задач и требований к Госавтоинспекции.

С поздравлением к личному составу обратился замминистра Беслан Чкадуа, начальник милиции общественной безопасности МВД Абхазии.

Очередные специальные звания старший лейтенант милиции получили молодые офицеры, выпускники Высшей школы милиции МВД, которые успешно несут службу в отделении по обработке и контролю автоматизированной фиксации административных правонарушений Управления ГАИ МВД Абхазии.

Благодарственные грамоты за добросовестное и профессиональное исполнение своих служебных обязанностей и в связи с празднованием 88-ой годовщины со Дня образования Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел Республики Абхазия начальник ГАИ Валентин Трапш вручил особо отличившимся сотрудникам.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Четверг, 04 июля 2024 12:19

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