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Абхазия Информ

ВСТРЕЧА С УЧАСТНИКАМИ ПЕРВОГО СЛЕТА МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ ДЕТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Новости Четверг, 04 июля 2024 12:20
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ВСТРЕЧА С УЧАСТНИКАМИ ПЕРВОГО СЛЕТА МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ ДЕТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Сухум. 4 июля 2024. Абхазия-Информ. Председатель Госкомитета по делам молодежи и спорта Таращ Хагба принял Александра Ломия и Георгия Кетия, которые приняли участие в первом Слете международной ассоциации детских организаций.

Таращ Хагба поблагодарил за достойное представление республики на слете.

«Вы большие молодцы. Очень приятно наблюдать, как наша молодежь защищает интересны страны на международном уровне. Мы вами гордимся», – сказал Хагба.  

Затем делегаты поделились своими впечатлениями о прошедшем мероприятии.  

«Международная ассоциация детских организаций была создана в рамках детского трека Всемирного фестиваля молодежи и стала его наследием. Это был Первый Слет, он был пробный, но так получилось, что он себя зарекомендовал. В рамках данного съезда нами была проделана работа в области развития отношений молодежи Абхазии и России и ряда других дружественных государств.  У нас была встреча с председателем «Движения Первых» и руководителем дирекции Всемирного фестиваля молодежи, в рамках которой мной был поставлен вопрос о сотрудничестве Абхазии и «Движении Первых», ответ председателя был положительным. Он сказал, что они заинтересованы в сотрудничестве с Абхазией в разных аспектах», – сказал Александр Ломия.

Слет проходил в рамках Международного фестиваля «Движения Первых» с 31 мая по 3 июня в Москве. Подростки из более 40 стран мира обсудили приоритетные направления работы Международной ассоциации детских организаций. Ими стали наставническая и воспитательная деятельность, научно-образовательная и просветительская сферы, медиа продвижение и популяризация различных международных детских и молодежных инициатив и детская дипломатия.

Проекты и предложения участников слета были также посвящены вопросам адаптации иностранцев в России, программе мобильности и туризма, дальнейшей работе в рамках Международных клубов дружбы, образовательным программам и медиа-треку, который будет транслировать возможности для детей и подростков со всего мира.

Главная цель наладить международное молодежное сотрудничество и поддерживать связи с подростками и молодыми людьми со всего мира.

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