ВСТРЕЧА С УЧАСТНИКАМИ ПЕРВОГО СЛЕТА МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ ДЕТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Сухум. 4 июля 2024. Абхазия-Информ. Председатель Госкомитета по делам молодежи и спорта Таращ Хагба принял Александра Ломия и Георгия Кетия, которые приняли участие в первом Слете международной ассоциации детских организаций.
«Вы большие молодцы. Очень приятно наблюдать, как наша молодежь защищает интересны страны на международном уровне. Мы вами гордимся», – сказал Хагба.
Затем делегаты поделились своими впечатлениями о прошедшем мероприятии.
«Международная ассоциация детских организаций была создана в рамках детского трека Всемирного фестиваля молодежи и стала его наследием. Это был Первый Слет, он был пробный, но так получилось, что он себя зарекомендовал. В рамках данного съезда нами была проделана работа в области развития отношений молодежи Абхазии и России и ряда других дружественных государств. У нас была встреча с председателем «Движения Первых» и руководителем дирекции Всемирного фестиваля молодежи, в рамках которой мной был поставлен вопрос о сотрудничестве Абхазии и «Движении Первых», ответ председателя был положительным. Он сказал, что они заинтересованы в сотрудничестве с Абхазией в разных аспектах», – сказал Александр Ломия.
Слет проходил в рамках Международного фестиваля «Движения Первых» с 31 мая по 3 июня в Москве. Подростки из более 40 стран мира обсудили приоритетные направления работы Международной ассоциации детских организаций. Ими стали наставническая и воспитательная деятельность, научно-образовательная и просветительская сферы, медиа продвижение и популяризация различных международных детских и молодежных инициатив и детская дипломатия.
Проекты и предложения участников слета были также посвящены вопросам адаптации иностранцев в России, программе мобильности и туризма, дальнейшей работе в рамках Международных клубов дружбы, образовательным программам и медиа-треку, который будет транслировать возможности для детей и подростков со всего мира.
Главная цель – наладить международное молодежное сотрудничество и поддерживать связи с подростками и молодыми людьми со всего мира.
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