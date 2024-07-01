В СУХУМЕ СТАРТУЕТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПО БАСКЕТБОЛУ СРЕДИ МУЖСКИХ КОМАНД
Сухум. 1 июля 2024. Абхазия-Информ. 2-6 июля в городе Сухум пройдет Международный турнир по баскетболу среди мужских команд «Кубок памяти Сергея Васильевича Багапш». В турнире примут участие восемь команд из Луганской Народной Республики, Карачаево-Черкесской Республики, Волгограда, две команды из Ростовской области, Краснодарского края, Владикавказа и Республики Абхазия.
Главный судья – первый вице-президент Олимпийской академии Юга России, заслуженный тренер РСФСР и Республики Абхазия, кавалер ордена «Ахьдз-Апша» III степени Александр Банников.
Открытие турнира состоится 2 июля в 14:00 в Республиканской детско-юношеской спортивной школе игр (парк имени Надежды Курченко).
Турнир организован Государственным комитетом РА по делам молодежи и спорта и Федерацией баскетбола РА при поддержке Администрации города Сухум, РУП «Черноморэнерго» и сотовой компании «Амобайл».