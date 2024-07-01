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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ ПРОЙДУТ XVI ОТКРЫТЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ДЗЮДО «КУБОК АБХАЗИИ»

Новости Понедельник, 01 июля 2024 14:38
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В АБХАЗИИ ПРОЙДУТ XVI ОТКРЫТЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ДЗЮДО «КУБОК АБХАЗИИ»

Сухум. 1 июля 2024. Абхазия-Информ. 2 июля в Сухуме стартуют XVI открытые международные соревнования по дзюдо «Кубок Абхазии» среди юношей и девочек 2008-2010, 2011-2012, 2013-2014 годов рождения и открытый ковер для юношей 2015-2016 годов рождения.

Открытие турнира состоится в 11:00 во Дворце спорта имени Сергея Багапш.

Организаторами турнира выступают Федерация дзюдо Республики Абхазия, Государственный комитет РА по делам молодежи спорта и Управление по делам молодежи и спорта Администрации города Сухум.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Понедельник, 01 июля 2024 14:41

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