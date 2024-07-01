В АБХАЗИИ ПРОЙДУТ XVI ОТКРЫТЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ДЗЮДО «КУБОК АБХАЗИИ»
Новости Понедельник, 01 июля 2024 14:38
Сухум. 1 июля 2024. Абхазия-Информ. 2 июля в Сухуме стартуют XVI открытые международные соревнования по дзюдо «Кубок Абхазии» среди юношей и девочек 2008-2010, 2011-2012, 2013-2014 годов рождения и открытый ковер для юношей 2015-2016 годов рождения.
Открытие турнира состоится в 11:00 во Дворце спорта имени Сергея Багапш.
Организаторами турнира выступают Федерация дзюдо Республики Абхазия, Государственный комитет РА по делам молодежи спорта и Управление по делам молодежи и спорта Администрации города Сухум.