 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июль 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ШКОЛЬНИКИ АБХАЗИИ ПОСТИГНУТ РОССИЮ

Новости Понедельник, 01 июля 2024 14:41
Оцените материал
(0 голосов)
ШКОЛЬНИКИ АБХАЗИИ ПОСТИГНУТ РОССИЮ

Сухум. 1 июля 2024. Абхазия-Информ. В городе Очамчыра на базе школы-интерната имени С. П. Басария открылся Международный лагерь «Первый» для детей, изучающих русский язык и культуру.

«Международная смена такого формата позволит ребятам со всей страны познакомиться. Она станет основой для межнационального диалога и выстраивания добрых и уважительных отношений со сверстниками. Чтобы создать для участников атмосферу отдыха и дружбы, приобщить их к традициям и обычаям русского народа, среди организаторов в лагере соберутся лучшие представители вузов и педагоги детских центров России», – рассказал заместитель министра просвещения России Денис Грибов.

В рамках лагеря пройдут две образовательные смены. Программа каждой смены предусматривает восемь образовательных модулей: «Юный предприниматель», «Экология», «СМИ», «Хореография», «Изобразительное искусство», «Патриотизм», «Волонтерство» и «Лидерство».

Для ребят будут организованы интерактивные занятия, мастер-классы, выставки, тематические экскурсии и конкурсы, посвященные знаковым событиям истории России и российским культурным традициям. Участники познакомятся с русским народным творчеством, музыкой, кухней, обычаями и достопримечательностями России и смогут улучшить свои знания по русскому языку.

В сменах примут участие более 200 одаренных школьников Абхазии, сообщается на сайте Министерства просвещения России.

Международном лагерь «Первый» организован при поддержке Министерства просвещения России.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Понедельник, 01 июля 2024 14:45

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В АБХАЗИИ ПРОЙДУТ XVI ОТКРЫТЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ДЗЮДО «КУБОК АБХАЗИИ» МОРЕ В АБХАЗИИ ПРОГРЕЛОСЬ ДО РЕКОРДНЫХ ЗНАЧЕНИЙ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.