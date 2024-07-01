ШКОЛЬНИКИ АБХАЗИИ ПОСТИГНУТ РОССИЮ

«Международная смена такого формата позволит ребятам со всей страны познакомиться. Она станет основой для межнационального диалога и выстраивания добрых и уважительных отношений со сверстниками. Чтобы создать для участников атмосферу отдыха и дружбы, приобщить их к традициям и обычаям русского народа, среди организаторов в лагере соберутся лучшие представители вузов и педагоги детских центров России», – рассказал заместитель министра просвещения России Денис Грибов.

Сухум. 1 июля 2024. Абхазия-Информ. В городе Очамчыра на базе школы-интерната имени С. П. Басария открылся Международный лагерь «Первый» для детей, изучающих русский язык и культуру.

В рамках лагеря пройдут две образовательные смены. Программа каждой смены предусматривает восемь образовательных модулей: «Юный предприниматель», «Экология», «СМИ», «Хореография», «Изобразительное искусство», «Патриотизм», «Волонтерство» и «Лидерство».

Для ребят будут организованы интерактивные занятия, мастер-классы, выставки, тематические экскурсии и конкурсы, посвященные знаковым событиям истории России и российским культурным традициям. Участники познакомятся с русским народным творчеством, музыкой, кухней, обычаями и достопримечательностями России и смогут улучшить свои знания по русскому языку.

В сменах примут участие более 200 одаренных школьников Абхазии, сообщается на сайте Министерства просвещения России.

Международном лагерь «Первый» организован при поддержке Министерства просвещения России.