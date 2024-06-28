 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июнь 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ ПОЗДРАВИЛ ВЫПУСКНИКОВ С ОКОНЧАНИЕМ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ

Новости Пятница, 28 июня 2024 15:26
Оцените материал
(0 голосов)
ПРЕЗИДЕНТ ПОЗДРАВИЛ ВЫПУСКНИКОВ С ОКОНЧАНИЕМ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ

Сухум. 28 июня 2024. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания поздравил выпускников с окончанием средней школы Торжественное мероприятие прошло в Сухуме в Абхазском драматическом театре им.С.Чанба. В своем выступлении глава государства сказал:

«Ҳаҭыр зқәу аушьҭымҭацәа!

Иахьа шәхәыҷра хырқәшаны даҽа ԥсҭазаарак ахь шәшьаҿа еихыжәгоит.

Аихьӡарақәа рыцзааит иҟашәҵо раҧхьатәи шәшьаҿақәа!

Шәара шәбаҩхатәра ҳаԥсадгьыл аизҳара шьаҭас иамазароуп!

Ҷыдала иазгәасҭарц сҭахуп – хьтәы медалла зҵара хзыркәшаз. Шәара шәҿырԥшыгоуп шәеиҵбацәа рзы, шәара шәыла ҳгәы дууп зегьы. Агәра згоит, ақәҿиара дуқәа шаашәырԥшуа ашкол анҭыҵгьы.

Ҭабуп ҳәа расҳәарц сҭахәуп шәырҵаҩцәа. Иахьатәи шәеихьӡарақәа – дара рџьабаа иалҵшәоуп!

Акыр иаԥсоу ҳаушьҭымҭацәа!

Имшызааит шәызныло амҩа! Насыԥла иҭәызааит шәаԥхьаҟатәи шәыԥсҭазаара!

Дорогие наши выпускники!

Поздравляю вас с окончанием школы. Сегодня вы закрываете одну главу своей жизни и начинаете новую.

Перед вами сейчас открыты тысячи дверей. Большинство из вас наверняка уже определилось в выборе будущей профессии.

Искренне желаю, чтобы этот первый самостоятельный шаг во взрослую жизнь стал определяющим в вашей судьбе.

Республика возлагает на вас большие надежды. Ваши знания, таланты и способности могут стать основой развития нашего государства.

Особенно хочется отметить наших медалистов – в этом году их 12. Вы – наша гордость и надежда. Своими целеустремленностью, усердием и тягой к знаниям вы подаете пример подрастающему поколению. Нет сомнения в том, что каждый из вас продолжит этот славный путь уже за пределами школы и достигнет поставленных целей.

Вы являетесь гордостью не только для своих родителей и учителей, но и для всей страны. Ваши педагоги вложили в вас свои знания, время и душу, а родители поддерживали на каждом шагу. Их вклад бесценен, и сегодняшние успехи – это результат их общего труда.

Усердно трудитесь и верьте в свои силы. Ваши знания и усилия обязательно найдут применение в нашей республике, где каждый из вас сможет внести неоценимый вклад в ее процветание и развитие.

Желаю вам счастья, благополучия и крепкого здоровья. В добрый путь».

Прочитано 13 раз Последнее изменение Пятница, 28 июня 2024 15:29

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « СТАРТОВАЛ «ПЕРВЫЙ» ЛЕТНИЙ ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ В ОЧАМЧЫРЕ ДЕПУТАТЫ СГС ВРУЧИЛИ ПОЧЕТНЫЕ ГРАМОТЫ РАБОТНИКАМ АДМИНИСТРАЦИИ СУХУМА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.