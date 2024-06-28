ПРЕЗИДЕНТ ПОЗДРАВИЛ ВЫПУСКНИКОВ С ОКОНЧАНИЕМ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ
Сухум. 28 июня 2024. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания поздравил выпускников с окончанием средней школы Торжественное мероприятие прошло в Сухуме в Абхазском драматическом театре им.С.Чанба. В своем выступлении глава государства сказал:
«Ҳаҭыр зқәу аушьҭымҭацәа!
Иахьа шәхәыҷра хырқәшаны даҽа ԥсҭазаарак ахь шәшьаҿа еихыжәгоит.
Аихьӡарақәа рыцзааит иҟашәҵо раҧхьатәи шәшьаҿақәа!
Шәара шәбаҩхатәра ҳаԥсадгьыл аизҳара шьаҭас иамазароуп!
Ҷыдала иазгәасҭарц сҭахуп – хьтәы медалла зҵара хзыркәшаз. Шәара шәҿырԥшыгоуп шәеиҵбацәа рзы, шәара шәыла ҳгәы дууп зегьы. Агәра згоит, ақәҿиара дуқәа шаашәырԥшуа ашкол анҭыҵгьы.
Ҭабуп ҳәа расҳәарц сҭахәуп шәырҵаҩцәа. Иахьатәи шәеихьӡарақәа – дара рџьабаа иалҵшәоуп!
Акыр иаԥсоу ҳаушьҭымҭацәа!
Имшызааит шәызныло амҩа! Насыԥла иҭәызааит шәаԥхьаҟатәи шәыԥсҭазаара!
Дорогие наши выпускники!
Поздравляю вас с окончанием школы. Сегодня вы закрываете одну главу своей жизни и начинаете новую.
Перед вами сейчас открыты тысячи дверей. Большинство из вас наверняка уже определилось в выборе будущей профессии.
Искренне желаю, чтобы этот первый самостоятельный шаг во взрослую жизнь стал определяющим в вашей судьбе.
Республика возлагает на вас большие надежды. Ваши знания, таланты и способности могут стать основой развития нашего государства.
Особенно хочется отметить наших медалистов – в этом году их 12. Вы – наша гордость и надежда. Своими целеустремленностью, усердием и тягой к знаниям вы подаете пример подрастающему поколению. Нет сомнения в том, что каждый из вас продолжит этот славный путь уже за пределами школы и достигнет поставленных целей.
Вы являетесь гордостью не только для своих родителей и учителей, но и для всей страны. Ваши педагоги вложили в вас свои знания, время и душу, а родители поддерживали на каждом шагу. Их вклад бесценен, и сегодняшние успехи – это результат их общего труда.
Усердно трудитесь и верьте в свои силы. Ваши знания и усилия обязательно найдут применение в нашей республике, где каждый из вас сможет внести неоценимый вклад в ее процветание и развитие.
Желаю вам счастья, благополучия и крепкого здоровья. В добрый путь».
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