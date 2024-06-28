ДЕПУТАТЫ СГС ВРУЧИЛИ ПОЧЕТНЫЕ ГРАМОТЫ РАБОТНИКАМ АДМИНИСТРАЦИИ СУХУМА

Сухум. 28 июня 2024. Абхазия-Информ. На заседании Сухумского городского Собрания в преддверии Дня города Сухум депутаты вручили почетные грамоты ряду работников Администрации Сухума. На заседании присутствовал глава Администрации столицы Беслан Эшба.

Председатель Собрания Дмитрий Осия и его заместитель Ираклий Харчилава поблагодарили за многолетний труд, профессионализм, добросовестное отношение к своим обязанностям пятерых сотрудников Администрации г. Сухум:

секретаря приёмной главы Администрации Ольгу Николаевну Кич;

техника-регистратора Муниципального учреждения «БТИ», ранее много лет его возглавлявшего Льва Давидовича Малия;

начальника общего отдела (канцелярии) Мирану Эммануиловну Ашуба;

главного специалиста Департамента ЖКХ Мимозу Ивановну Габния;

технику-инвентаризатору Муниципального учреждения «БТИ» Ирину Арчиловну Шакая.

Как отметил председатель Сухумского городского собрания Дмитрий Осия, в преддверии праздника награждаются сотрудники, которые начали работать в Администрации сразу после войны и потом передавали накопленный опыт молодым специалистам.

При награждении грамотами были сказаны характеризующие каждого сотрудника слова, профессиональные и личные качества, которыми он расположил к себе коллег и горожан, обращающихся в столичную администрацию по разным вопросам.

За многолетний добросовестный труд и профессионализм, за любовь к родному городу, за тепло души, доброжелательность, чуткость и отзывчивость, с которой десятки лет относится к горожанам награждена Ольга Николаевна Кич.

За многолетний труд и профессионализм, за добросовестное исполнение обязанностей и весомый вклад в развитие имущественных и земельных отношений города Сухум почетную грамоту вручили Льву Давидовичу Малия.

За многолетний добросовестный труд и профессионализм, за тепло души, чуткость и отзывчивость, за высокое качество исполнения работ с соблюдением сроков, за коммуникабельность, с которой десятки лет относятся к горожанам, награждены Мимоза Ивановна Габния, Ирина Арчиловна Шакая, Мирана Эммануиловна Ашуба.

Помимо грамот депутаты вручили женщинам роскошные букеты цветов.

Об этом сообщает сайт столицы.