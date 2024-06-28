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Абхазия Информ

ДЕПУТАТЫ СГС ВРУЧИЛИ ПОЧЕТНЫЕ ГРАМОТЫ РАБОТНИКАМ АДМИНИСТРАЦИИ СУХУМА

Новости Пятница, 28 июня 2024 15:36
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ДЕПУТАТЫ СГС ВРУЧИЛИ ПОЧЕТНЫЕ ГРАМОТЫ РАБОТНИКАМ АДМИНИСТРАЦИИ СУХУМА

Сухум. 28 июня 2024. Абхазия-Информ. На заседании Сухумского городского Собрания в преддверии Дня города Сухум депутаты вручили почетные грамоты ряду работников Администрации Сухума. На заседании присутствовал глава Администрации столицы Беслан Эшба.

Председатель Собрания Дмитрий Осия и его заместитель Ираклий Харчилава поблагодарили за многолетний труд, профессионализм, добросовестное отношение к своим обязанностям пятерых сотрудников Администрации г. Сухум:

секретаря приёмной главы Администрации Ольгу Николаевну Кич;

техника-регистратора Муниципального учреждения «БТИ», ранее много лет его возглавлявшего Льва Давидовича Малия;

начальника общего отдела (канцелярии) Мирану Эммануиловну Ашуба;

главного специалиста Департамента ЖКХ Мимозу Ивановну Габния;

технику-инвентаризатору Муниципального учреждения «БТИ» Ирину Арчиловну Шакая.

Как отметил председатель Сухумского городского собрания Дмитрий Осия, в преддверии праздника награждаются сотрудники, которые начали работать в Администрации сразу после войны и потом передавали накопленный опыт молодым специалистам.

При награждении грамотами были сказаны характеризующие каждого сотрудника слова, профессиональные и личные качества, которыми он расположил к себе коллег и горожан, обращающихся в столичную администрацию по разным вопросам.

За многолетний добросовестный труд и профессионализм, за любовь к родному городу, за тепло души, доброжелательность, чуткость и отзывчивость, с которой десятки лет относится к горожанам награждена Ольга Николаевна Кич.

За многолетний труд и профессионализм, за добросовестное исполнение обязанностей и весомый вклад в развитие имущественных и земельных отношений города Сухум почетную грамоту вручили Льву Давидовичу Малия.

За многолетний добросовестный труд и профессионализм, за тепло души, чуткость и отзывчивость, за высокое качество исполнения работ с соблюдением сроков, за коммуникабельность, с которой десятки лет относятся к горожанам, награждены Мимоза Ивановна Габния, Ирина Арчиловна Шакая, Мирана Эммануиловна Ашуба.

Помимо грамот депутаты вручили женщинам роскошные букеты цветов.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 15 раз Последнее изменение Пятница, 28 июня 2024 15:41

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