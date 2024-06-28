АСТАМУР ХАГУШ УТВЕРЖДЕН В ДОЛЖНОСТИ НАЧАЛЬНИКА СУХУМСКОГО УВД

Сухум. 28 июня 2024. Абхазия-Информ. Депутаты Сухумского городского Собрания рассмотрели письмо главы Администрации города Сухум Беслана Эшба об утверждении в должности начальника Управления внутренних дел по городу Сухум полковника милиции Астамура Хагуш.

Астамур Хагуш с 2013 года работает в органах внутренних дел Абхазии.

В 2016 году за образцовое исполнение служебных обязанностей награжден нагрудным знаком «Отличник милиции». В том же году награжден медалью общественной организации «Ассоциации ветеранов и сотрудников служб безопасности МВД России».

Удостоен медалями МВД Абхазии «За безупречную службу в ОВД Республики Абхазия I, II и III степени».

Решением Сухумского городского Собрания Астамур Хагуш утвержден на должность начальника Управления внутренних дел по городу Сухум.

До голосования депутаты заслушали отчет за 6 месяцев 2024 года о проделанной работе и.о. начальника Управления внутренних дел по городу Сухум.

За 6 месяцев 2024 года зарегистрировано 76 преступлений, раскрыто 70 или 92,1%, тяжких 34 – раскрыто 29 или 85,2%. За аналогичный период 2023 года зарегистрировано 103 преступления, раскрыто 97 или 94,2%, тяжких 47 – раскрыто 43 или 91,5%, то есть на 27 преступлений меньше.

«За отчетный период ОУР УВД по городу Сухум доставлено 192 человека, из них: осуждено 36 человек – 15 и 30 суток, 27 человек оштрафованы. Было выявлено 6 566 нарушений правил дорожного движения, из них – в нетрезвом состоянии лишено водительских прав 270 человек, оштрафовано 96.Всего сумма штрафа ОГАИ составляет 5 миллионов 585 тысяч 400 рублей. Следственным отделом и отделом дознания УВД по городу Сухум было направлено в суд 36 уголовных дел, привлечено к ответственности 42 человека, содержаться под стражей 25 человек», – перечислил Хагуш.

По его словам, ежедневно для обеспечения правопорядка, с целью предупреждения и пресечения преступлений, выезжает 5 экипажей ОГАТ, 4 автомашины ОУР, проводится пешее патрулирование города с охватом набережной от Маякского поворота до Красного моста, Айтар, Синоп, Келасур, Новый район.

Депутаты приняли отчет.

Об этом сообщает сайт столицы.