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Абхазия Информ

АСТАМУР ХАГУШ УТВЕРЖДЕН В ДОЛЖНОСТИ НАЧАЛЬНИКА СУХУМСКОГО УВД

Новости Пятница, 28 июня 2024 15:41
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АСТАМУР ХАГУШ УТВЕРЖДЕН В ДОЛЖНОСТИ НАЧАЛЬНИКА СУХУМСКОГО УВД

Сухум. 28 июня 2024. Абхазия-Информ. Депутаты Сухумского городского Собрания рассмотрели письмо главы Администрации города Сухум Беслана Эшба об утверждении в должности начальника Управления внутренних дел по городу Сухум полковника милиции Астамура Хагуш.

Астамур Хагуш с 2013 года работает в органах внутренних дел Абхазии.

В 2016 году за образцовое исполнение служебных обязанностей награжден нагрудным знаком «Отличник милиции». В том же году награжден медалью общественной организации «Ассоциации ветеранов и сотрудников служб безопасности МВД России».

Удостоен медалями МВД Абхазии «За безупречную службу в ОВД Республики Абхазия I, II и III степени».

Решением Сухумского городского Собрания Астамур Хагуш утвержден на должность начальника Управления внутренних дел по городу Сухум.

До голосования депутаты заслушали отчет за 6 месяцев 2024 года о проделанной работе и.о. начальника Управления внутренних дел по городу Сухум.

За 6 месяцев 2024 года зарегистрировано 76 преступлений, раскрыто 70 или 92,1%, тяжких 34 – раскрыто 29 или 85,2%. За аналогичный период 2023 года зарегистрировано 103 преступления, раскрыто 97 или 94,2%, тяжких 47 – раскрыто 43 или 91,5%, то есть на 27 преступлений меньше.

«За отчетный период ОУР УВД по городу Сухум доставлено 192 человека, из них: осуждено 36 человек – 15 и 30 суток, 27 человек оштрафованы. Было выявлено 6 566 нарушений правил дорожного движения, из них – в нетрезвом состоянии лишено водительских прав 270 человек, оштрафовано 96.Всего сумма штрафа ОГАИ составляет 5 миллионов 585 тысяч 400 рублей. Следственным отделом и отделом дознания УВД по городу Сухум было направлено в суд 36 уголовных дел, привлечено к ответственности 42 человека, содержаться под стражей 25 человек», – перечислил Хагуш.

По его словам, ежедневно для обеспечения правопорядка, с целью предупреждения и пресечения преступлений, выезжает 5 экипажей ОГАТ, 4 автомашины ОУР, проводится пешее патрулирование города с охватом набережной от Маякского поворота до Красного моста, Айтар, Синоп, Келасур, Новый район.

Депутаты приняли отчет.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Пятница, 28 июня 2024 15:43

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